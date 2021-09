Pablo Iglesias, tras convertirse en nuevo rico burgués, dejó la

política, se cortó la coleta y juró no volver a los ruedos. El perfil del

estafador común y el del falso revolucionario son semejantes. Pueden

fracasar en sus asuntos, pero ambos llenan sus alforjas de oro. A este

hipócrita le basta cambiar el timbre de voz para intentar engañarnos.

Pasa de aquel tono melifluo, con el que vendía su sucia mercancía

cuando estaba en auge, a un tono más agresivo pues cree que, siendo

violento, podrá estafarnos como en sus días de abuso, en que daba

gato por liebre. La fiera se esfumó del Gobierno con el rabo entre las

patas y reaparece mostrando unos colmillos mellados que no asustan

ni enamoran a nadie. El fariseo ha perdido su poca credibilidad.

J. A. Montalvo lo diseca: “Confieso que solté una carcajada cuando

el artículo de debut de Iglesias en Ctxt, que avanzaba penosamente

con indigencia estilística e intelectual y vileza cínica, desembocó en

un “hagan sus cábalas” y no me extrañaría que haya gastado ya

algún que otro “¡no es de recibo!” o “un órdago a la grande”. La

tercera nueva casa de Iglesias es la independentista Rac1, que es

como si después del 23-F un ex vicepresidente del Gobierno fichase

por El Alcázar. La infame pistola nazi que le han puesto como

ilustración, con las siglas PP-Vox y PRENSA.A.78, con el rabito

diagonal de la R difuminada para que parezca otra P (parece un

chiste de Echenique), indica a las claras dónde está la violencia: en

esa ilustración está la violencia”. Genial retrato.

Bastó un cuatrimestre, desde su dimisión, para que la “hiena” mutara

en hámster. Rapado el bicho, no da el pego. Su apuesta de “todo o

nada” quedó en nada y no encajó el fracaso político, alegando que

era una víctima del odio mediático. Él nunca tiene la culpa, la culpa,

siempre es de los demás… Las tribus anticapitalistas de Podemos,

contrarias a la coalición gubernamental, le consideran culpable y lo

ponen a parir. El único mando que le queda al inútil es el control

sobre las guardianas del fuego sagrado del comunismo, kamikazes

disfrazadas de ministras a las que maneja a su antojo y cuya misión

exclusiva consiste en dinamitar el Ejecutivo. Y lo van consiguiendo,

pues cada vez que abren la tapa, a Sánchez le da un parraque que le

obliga a prolongar sus vacaciones. No las quiere ver ni en pintura.

Vivimos en un Estado profundamente injusto. Se condena a quien

respeta la Constitución y se ensalza al carnívoro que sembró el odio.

Los totalitarios del socialcomunismo son los buenos; los malos son

aquellos que defienden a España y al Rey. La fiera hace piña con sus

colegas proetarras y golpistas, fomentando la hispanofobia

impunemente. Creen ser los amos y salvadores de la “matria”. Pero

el rapado todavía no se ha repuesto del sonoro bofetón que Ayuso le dio en

las urnas. Lo cual justifica su locura de depredador.