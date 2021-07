El Tribunal Supremo ratifica la condena a 19 meses de cárcel a la dirigente podemita Isa Serra por patear a un policía durante los violentas altercados producidos por un grupo de mal llamados activistas durante un desahucio. Serra, que en previsión de que el alto tribunal ratificara la condena ya había renunciado a su acta de diputada en la Asamblea de Madrid, se une a la lista de dirigentes podemitas que han convertido a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en diana de ese sectarismo incompatible con las más elementales normas de la convivencia democrática.

Personajes como Serra no tienen cabida en la política, porque encarnan valores contrarios a los que demanda una sociedad que cree en las leyes y el Estado de Derecho y no en la ley de la selva de quienes recurren a la violencia para lograr sus objetivos. Podemos no vino a regenerar la democracia, sino a patearla, a someterla a su particular visión totalitaria. Para Serra, patear a un policía es un acto revolucionario de justicia, porque, como los golpistas catalanes, la subversión de las leyes forma parte de su mapa genético.

El problema es que Isa Serra no es un caso aislado, sino el retrato de una formación que entiende que emplear la violencia contra la Policía es un acto de arrojo frente a las instituciones de un Estado opresor. Y lo malo es que los compañeros de viaje de Serra se sientan en el Consejo de Ministros del Gobierno de España. Estos son los que rigen el destino de la nación, los que se ocupan de gestionar nuestros problemas. Gente, gentuza, que pretende imponer su voluntad a patadas. Podemos dirá que la pena impuesta a Isa Serra revela hasta qué punto el comportamiento de la justicia española demuestra que España es una democracia incompleta. La monserga de siempre. Porque lo que ha quedado claro es que Isa Serra es una delincuente y los delincuentes no pueden estar en política.