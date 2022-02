He leído unas declaraciones de la escritora/periodista Ángela Vallvey realmente interesantes donde relata su propia experiencia mediática en relación con su actividad como profesional en los medios.

Digo interesantes porque, quizá, sin pretenderlo, Ángela es una de las primeras personas que viene a dar respuesta a una pregunta que, personalmente a mí, le han realizado en multitud de ocasiones; nunca he sabido a ciencia cierta y convencido qué responder.

-¿Se siente usted, pregunta Iñaki Ellakuría, una escritora cancelada?

-Respuesta: “Por supuesto, he sufrido la “cultura de la cancelación, no tanto como escritora de libros, sino como interviniente en los medios de comunicación, como periodista y opinadora. La opinión sí se castiga…Cuando tu perteneces a la izquierda (yo añadiría, aunque seas millonario o vivas como tal…) te buscarán siempre un sitio de trabajo y hueco, la derecha no, cuando dejas de serviles te vetan… La izquierda censura a sus adversarios y los combate; la derecha, como me ha pasado a mí, cancela a los suyos cuando ya no les considera útiles…”.

Jamás había oído un alegato tan certero, tan desafiante como descriptible. Si uno repasa lo ocurrido con los casi quince años de poder de la derecha en el gobierno (De Aznar a Rajoy) se pueden tabular docenas de casos como el de Vallvey. En extremos que tienen nombres y apellidos, algunos de esos de amplio conocimiento.

¿Por qué la izquierda es brutalmente mayoritaria en los grandes, medianos y pequeños medios de comunicación en España, cosa que no ocurre en otros países del entorno occidental?

Ángela ha dado una razón. Sin duda, existen otras. También poderosas.