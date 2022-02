En la crisis desatada en el seno del Partido Popular, con el enfrentamiento inédito a cara de perro de Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso, existe claro indicio de que los socialistas lo han vuelto a hacer; han puesto en marcha el ventilador y reeditado su juego sucio favorito: Calumnia, que algo queda.

En la moción de censura de 2018 que apartó de la presidencia del Gobierno de España a Mariano Rajoy, el PSOE contó con la impagable colaboración de un magistrado muy próximo a la izquierda que introdujo en la sentencia el equívoco que sirvió para el conveniente rasgamiento de vestiduras y que posteriormente el Poder Judicial llamó al orden a dicho magistrado por su tendencioso comportamiento, retirando ese párrafo de la sentencia. Pero el mal ya estaba hecho y si te he visto no me acuerdo. Caperucita, Caperucita.

Ahora, con el PSOE instalado en Moncloa, la herramienta a utilizar ha sido presuntamente el Ministerio de Hacienda, echando mano de información de carácter confidencial. Así opinan los expertos al conocer la cifra empleada por Casado en su entrevista en la COPE con Carlos Herrera.

Esta cifra, nos dicen los expertos, solo podía figurar en el Modelo 347, que es el documento en el que las empresas comunican a Hacienda los datos de las personas con quienes en el año anterior (en este caso 2020) han tenido facturación superior a los 3.000 euros. Este documento no es de dominio público, su consulta está restringida a funcionarios de Hacienda y si llega a trascender a la luz pública, sin justificación, sería una falta muy grave.

Debe añadirse que en caso de detectarse hechos supuestamente delictivos el funcionario, tiene la obligación de presentarlos ante Fiscalía, cosa que no ha sucedido, lo que viene a ratificar la corrección del procedimiento y de ahí que sea lógico sospechar que pueda deberse a un uso fraudulento. El propio Pablo Casado, como ha trascendido, ingenuamente llamó al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, para saber si el dato procedía de Moncloa.

¿Qué respuesta cabía esperar de un subalterno de Pedro Sánchez? Pues eso.

Gato Pérez cantaba en 1979: “El ventilador, amigos, / es un invento que ha hecho furor. / (…) Este truco tan ingenioso y de fácil ejecución”. Perfecta definición, aunque no fuese ésta la inicial intención. O tal vez sí.

Mientras el PP se desangra desde el jueves 17 y se aleja peligrosamente de ser alternativa al Gobierno Frankenstein, la izquierda radical ha comenzado de manera coral a echar leña al fuego en un intento de rematar la jugada. La calle, no obstante, empieza a dar muestras de su rechazo al gobierno social-comunista y se moviliza exigiendo unidad del centroderecha. No solamente eso: también reacciona ante el alud de mentiras, que escupe una izquierda que en 2020 veía cómo perdía fuelle su hegemonía en las redes.

Como muestra de esa reacción valga este tuit que sintetiza muy a las claras el hartazgo ante la hipócrita izquierda radical: “Tenemos más detalles del contrato del hermano de Díaz Ayuso en dos días que de los firmados con la mujer de Sánchez, las subvenciones a la empresa de su padre, los pagos de Venezuela a Monedero, las subvenciones al hermano de Puig o el enchufe a la mujer de Espadas en Faffe”. A lo que debe añadirse la oscura gestión del Gobierno en la compra de material sanitario al inicio de la pandemia con el sospechoso desvío de millones de euros, incluso a empresas fantasma.

Otro ejemplo de la pestilente doble vara de medir de la izquierda radical lo es el tuit reenviado por la conocida politóloga Liusivaya: “Ya que se está hablando ahora del tema de contratos de las administraciones públicas, convendría también preguntarle a Pedro Sánchez sobre José Blanco, el marido de Calviño, los contratos de Illa… en fin, a ver si la izquierda también nos aclara algo”. El panorama es realmente nauseabundo.

Así titulaba un medio digital: ‘El PSOE, como la banca del casino, siempre gana’. Algo, en política, por completo inaudito. Ésa es la triste tendencia.

Anyway. Aquí en Baleares, la presidenta del PP, Marga Prohens, dice que el partido está con sus militantes. ¿Con quién va a estar?

Y el alcalde de Palma, José Hila, el de los almirantes franquistas, es confirmado en el trono capitalino socialista y suelta henchido de prepotencia: “Mientras el PP se está desangrando, nosotros estamos aquí sonriendo”. Por cierto, inaudito refiere lo que “no se puede admitir o tolerar y merece ser rechazado”. O sea, Hila, el peor alcalde de Palma en democracia, suma y sigue. «E la nave va», que diría Fellini.

El Comité de dirección del PP finalmente ha hablado este lunes: aplazar una semana la posibilidad de convocar el congreso extraordinario en el que existe la posibilidad de enviar a Casado y a Egea al desguace.

¿El comienzo de la remontada? Devolver la ilusión y esperanza al votante del centroderecha dependerá de una salida honrosa a esta tragicomedia. Sólo entonces tocará hacerle oídos sordos a una izquierda radical en shock. “El ventilador, amigos, / es un invento que ha hecho furor”.