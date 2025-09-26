¿Cómo era eso de que el feminismo era cosa del PSOE?

Fue Carmen Calvo la que dijo aquello de que el feminismo se gestó en el seno del PSOE a lo largo de sus años de historia y que, por tanto, el feminismo «no es de todas». «¿El feminismo es de todas? No, bonita, el feminismo nos lo hemos currado en la genealogía del pensamiento progresista, del pensamiento socialista».

Una frase para enmarcar, sin duda, porque las muy feministas del PSOE Carmen Calvo y Adriana Lastra defendieron a José Luis Ábalos ante un juez asegurando que «no hacía fiestas con mujeres». Y es que las dos altos cargos del PSOE declararon como testigos en el juicio celebrado tras la demanda de Ábalos a una periodista. En todo momento ambas exculparon al que fuera ministro y secretario de Organización del PSOE. Preguntadas por la vida «inadecuada» de su compañero de partido y si conocían que frecuentaba servicios de prostitución, Calvo y Lastra no dudaron ni un segundo y salieron a defender en bloque a Ábalos. Lo cínico del caso es que ante el juez dijeron una cosa y luego iban piando, porque las dos conocían de boca de la ex mujer del ministro lo ocurrido. Así se escribe la historia. Las adalides del feminismo ‘fetén’, el auténtico feminismo socialista, el puro e inmaculado feminismo que les brota de forma natural en sus venas de izquierda, se comportaron arrugando el ceño, saliendo a defender a Ábalos como si no hubiera mañana.

Los tiempos han cambiado, pero esa declaración de Calvo y Lastra ante el juez es una oda al cinismo, la misma oda que entonan ahora a coro las muy feministas socialistas que apoyan a la ministra de Igualdad tras el escándalo de las pulseras antimaltrato. «¿El feminismo es de todas? No, bonita, el feminismo nos lo hemos currado en la genealogía del pensamiento progresista, del pensamiento socialista», dijo Calvo. Aquella declaración, vista con perspectiva, provocaría risa, si no fuera porque estamos hablando de cosas muy serias.