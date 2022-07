El colmo sería que Pedro Sánchez ‘indultara’ también a Red Eléctrica

Tiene guasa la cosa: la compañía semipública Redeia, antes Red Eléctrica, participada por el Estado en un 20% y transportista único y operador del sistema eléctrico español, pretende que Pedro Sánchez la indulte y no tenga que hacer frente al impuestazo a las grandes energéticas anunciado por el presidente del Gobierno. Y eso que ha visto reducido el Impuesto de Sociedades que paga en España. Según el consejero delegado de Redeia, Roberto García Merino, la actividad de la empresa es «puramente regulada, en la que ni el precio ni el flujo de la energía afectan a la cuenta de resultados», por lo que no tiene «ningún tipo de beneficio por el precio de la electricidad».

Redeia, que está presidida por la que fuera ministra de Vivienda con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, Beatriz Corredor, logró en el primer semestre del año un beneficio de 363 millones de euros, un 1,4% más, y alcanzó una cifra de negocio de 1.003 millones (976 millones en los primeros seis meses de 2021). La ex ministra, que cobra un fijo de 337.000 euros sin contar variables, ejerce como presidenta no ejecutiva en un momento en que el Gobierno le pide a los españoles que reduzcan el uso del aire acondicionado para ahorrar. Pues ya que Redeia está participada por el Estado que Corredor predique con el ejemplo y se baje el sueldo. El colmo es que con una retribución anual de su presidenta que puede superar el medio millón de euros, la compañía pretenda que el Gobierno no le aplique el impuestazo que sufrirán las compañías energéticas. Si Sánchez indulta a Redeia sería un escándalo de proporciones siderales, porque no se entendería que una empresa de electricidad, además participada por el Estado, quedara fuera del hachazo. Del presidente del Gobierno cabe esperar cualquier cosa, incluso que aplique el impuesto con criterios discrecionales y salve a Redeia de la quema por aquello de que la empresa es, en parte, «suya»