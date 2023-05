Los catalanes, con nuestras Fuerzas Armadas

Este jueves se ha celebrado en Barcelona, en el emblemático Palau de la Música Catalana, el Concierto Institucional que ofrecen las Unidades de Música de la Inspección General del Ejército y la Dirección de Acuartelamiento con motivo del Día de las Fuerzas Armadas. Y, como pasa casi siempre que nos dan oportunidad a los catalanes de mostrar nuestro apoyo a nuestros soldados, las entradas se agotaron. Y en unos días el Acuartelamiento del Bruch se llenará de barceloneses que aprovecharán las jornadas de puertas abiertas, y disfrutarán de las múltiples actividades que se desarrollarán esos días en este recinto militar.

Cuando el navío de formación de la Armada Española, el Juan Sebastián Elcano, hace escala en Barcelona, consigue que haya grandes colas de ciudadanos deseosos de visitarlo. Y no olvidemos que siempre que en una feria de formación o de temas laborales que se celebre en Cataluña hay un stand de las Fuerzas Armadas, éste es uno de los más visitados. Hay millones de catalanes que nos sentimos orgullosos de nuestro Ejército y si nos dejan, lo demostramos. Eso de las «Fuerzas de ocupación» que se han inventado los separatistas más agrestes es pura propaganda. También vale la pena recordar que centenares de catalanes se apuntan a cada una de las juras de bandera para civiles que se organizan periódicamente en Cataluña (el próximo 10 de junio en El Bruch. En la web del Ministerio de Defensa, en el apartado «Mi defensa y yo», tienen toda la información).

Por eso cada vez que hay una catástrofe en Cataluña, millones de catalanes estamos deseando que la Unidad Militar de Emergencia venga a echarnos una mano, como es su obligación. Por mucho que haya políticos separatistas que no quieran verlos por aquí, porque no les gusta la bandera rojigualda que llevan en su uniforme, los ciudadanos sí que apreciamos su valor y su labor abnegada para garantizar nuestro bienestar y nuestra seguridad cuando vienen mal dadas. Todos recordamos la inmensa labor que hicieron durante la pandemia, apoyando a los sanitarios, desinfectando instalaciones. Y allá dónde iban recibían los aplausos de la gente, porque la gran mayoría de los catalanes sabemos que vienen a servir, y no a servirse, como es habitual en gente como Pere Aragonés, Ada Colau o Carles Puigdemont.

Hay que conseguir que lo común, lo que nos une a todos los españoles, tenga más presencia en Cataluña. No podemos dar por perdida la batalla de los símbolos y suponer que esta región de España ya está perdida para el constitucionalismo y que es un feudo inexpugnable del separatismo. Insisto, cuando nos dan a los catalanes la oportunidad de mostrar nuestro apego a nuestro país, España, lo demostramos. Si viene la selección de fútbol a jugar un partido amistoso contra una selección como Albania, llenamos el RCDE Stadium. Si hay un triunfo deportivo importante del combinado nacional, se llena el centro de las principales ciudades catalanas.

De hecho, para que haya centenares de banderas de España ondeando en las calles catalanas basta con que el Real Madrid gane una Liga o una Champions. Cualquier excusa es buena para lucirla. Por eso no hay que dar la batalla por perdida y sólo falta que el Gobierno de España se tome esta cuestión en serio y decida que no se puede permitir que el separatismo intente desterrar todo lo que huela a España de Cataluña, y desarrolle un plan para que la lengua, la cultura, los símbolos y las instituciones comunes a todos los españoles tengan cada día más presencia en esta comunidad autónoma.