Arrasate y el Madrid ya están aquí

Jagoba Arrasate ha caído de pie. Es el único fichaje que ha efectuado el Mallorca y ha despertado entre los medios orales, escritos, audivosuales y hasta digitales, más expectación que Javier Aguirre en tres años. Y no solo por eso, sino porque el calendario, sorteado en Las Rozas, le ha deparado debutar contra el Real Madrid de Mbappé en Palma y, a renglón, seguido, rendir visita a Pamplona, la residencia de donde procede sin tiempo apenas para cambiarla. La otra curiosidad, pues como decía Cúper tienen que jugar todos contra todos, es que la, liga acabará en la capital, precisamente en el Santiago Bernabéu, en Son Moix con el Getafe y en Vallecas. ¡De Madrid, al cielo! O no.

En la misma rueda de prensa Pablo Ortells mostró su sorpresa por la filtración del contacto con Hummels. «Me llamó un señor que ni siquiera sé quién es para hablar conmigo en nombre del jugador y al poco tiempo ya salía en todas partes. No entiendo nada, ni hay nada». Se lo explicaremos. Si la conversación telefónica no trascendió más allá del «llamante» y el llamado, solo lo puede haber contado uno de los dos, salvo que las paredes de Son Moix oigan. Descartada esta posibilidad, el comunicante han tenido que contar el contenido o la intención de la charla a algún periodista o amigo de tal. Una gentileza entre alemanes para crear presión ambiental. Una estratagema más antigua que el solar del Lluis Sitjar. Pero si no hay nada ¿para qué preocuparse?

El tercero en discordia, el CEO. Alfonso Diaz no se pierde una. O casi. Entretenido en estudiar los precios de la nueva campaña de abonados, la reforma de Son Moix no la va a pagar solamente el fondo CVC, el recadero del PSG no le ha dado fecha para jugar en Palma, ¿o cumplir? el partido ¿pactado?, por el traspaso de Kang-in Lee. Eso le pasa por presentarse en una comparecencia que era para el entrenador y no para salir en la foto una vez más.