Antes frenar la invasión del mejillón cebra que prevenir inundaciones en Valencia

Entre prevenir la invasión del mejillón cebra o paliar los daños ante la posibilidad creciente de nuevas inundaciones, la Confederación Hidrográfica del Júcar lo tiene claro: el mejillón cebra, especie exótica invasora acuática, especialmente dañina. Y no es que la caza del mejillón no sea importante, sino que cuando se trata de elegir -priorizar, se dice- cualquiera con dos dedos de frente pondría los mejillones en cuarentena e invertiría en infraestructuras que salvaran vidas.

Pues no, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), responsable del seguimiento de los caudales y barrancos en la pasada DANA, acaba de adjudicar por 370.301,96 euros un contrato para el «seguimiento de las especies exóticas invasoras acuáticas de especial interés en la demarcación del Júcar», mientras ha bloqueado durante años los proyectos para prevenir inundaciones en el barranco del Poyo, epicentro de la tragedia del 29 de octubre de 2024, y tener paralizadas varias obras de reconstrucción.

La justificación del Júcar para invertir en la erradicación del mejillón cebra tiene tintes épicos, como si pretendiera (más quisiera) emular los imponentes relatos de Félix Rodríguez de la Fuente en El hombre y la Tierra: «En las aguas continentales del Júcar se encuentra una de las diez especies más peligrosas del planeta, el mejillón cebra, que se detectó por primera vez en el año 2005 y se ha ido extendiendo paulatinamente estando actualmente presente en el 70% de los embalses de la demarcación».

Caramba, uno se imagina al mejillón cebra comiéndose toda la vida alrededor y, por un momento, se olvida de lo verdaderamente trascendente: que el Gobierno mantiene abandonadas varias obras esenciales para evitar nuevas inundaciones, como las que causaron el desastre del 29 de octubre del año pasado durante la DANA. El riesgo es «muy elevado», pero nada. Ante el peligro de que los mejillones cebra sigan extendiéndose o el peligro de que Valencia vuelva a inundarse, el Gobierno lo tiene claro: ante la invasión del mejillón no hay debate.