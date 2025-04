Alcaldesa socialista de Paiporta: consejos vendo que para mí no tengo

La alcaldesa socialista de Paiporta, el pueblo con más víctimas por la DANA, con un total de 56 fallecidos, lleva desde que ocurrió la tragedia apuntando con el dedo acusador a Carlos Mazón, pero Maribel Albalat no está precisamente para dar lecciones de eficacia. Tal vez de doble moral, sí, pero de eficacia bajo ningún concepto. Y es que pese a la que estaba cayendo no activó el centro para coordinar la emergencia a nivel local. Eso sí, lleva desde entonces intentando sacar rentabilidad política a la tragedia. El CECOPAL fue constituido en Paiporta el 24 de septiembre, pero el órgano no fue activado de manera formal para la DANA a pesar de la situación extrema que se vivía en el municipio.

Según el informe técnico remitido por el subdirector de Emergencias a la juez que investiga el caso de la DANA, el 28 de octubre, un día antes de las riadas, el Ayuntamiento de Algemesí comunicó al Centro de Coordinación de Emergencias la activación de su Plan Territorial Municipal de Emergencias (PTME) en situación de preemergencia ante la previsión meteorológica.

Valencia, por su parte, constituyó el suyo a las 11:12 horas del mismo 29 de octubre. Pero ningún otro ayuntamiento lo hizo, siempre según las mismas fuentes. Sólo estos dos ayuntamientos constituyeron el CECOPAL, de manera que Maribel Albalat fue mucho más rápida a la hora de cargar las culpas sobre el Gobierno de Mazón que de adoptar medidas para paliar los efectos de la DANA.

Y es que el sistema de protección civil en España es de competencias concurrentes; es decir, que son competentes las tres administraciones (la estatal, la autonómica y la local). Por supuesto, para la alcaldesa socialista de Paiporta, ni el Gobierno de Pedro Sánchez ni el Ayuntamiento del que es regidora tuvieron culpa alguna, descargando toda en el Ejecutivo autonómico de Carlos Mazón. Hay un dicho que a Maribel Albalat le va como anillo al dedo: consejos vendo que para mí no tengo.