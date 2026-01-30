Adif, el cojo y el mentiroso

Será un error -eso, seguro-, un intento de confundir o una maniobra fruto de la impotencia, pero está claro que Adif ha ofrecido dos fechas distintas de la realización de la «única» revisión a pie de la vía de Adamuz (Córdoba). La prueba clave para inspeccionar el estado de la vía con prospecciones realizadas a mano o con carros manuales. En estas inspecciones se revisan carriles, traviesas, balasto, sujeciones, geometría, cerramientos, entorno, drenajes, desmontes, terraplenes, viaductos, túneles, pasos superiores y muros, entre otros. Vayamos al grano: en el informe facilitado por el administrador ferroviario figuran dos fechas distintas de realización de esta prueba: el 5 de noviembre y el 5 de octubre de 2025.

En la nota de prensa remitida por el Ministerio de Transportes se da por buena la de octubre, por lo que cabría preguntarse por las razones que les llevaron a anunciar la inspección del 5 de noviembre. ¿Por qué estaba más cerca de la tragedia y podrían alegar que la revisión había sido más reciente? Lo que afirma el Gobierno es que las vías se terminaron de renovar en mayo de 2025.

Según Transportes, desde junio de ese año se han realizado varios controles, «todos ellos con resultado positivo»: dos auscultaciones geométricas para comprobar el estado de los parámetros de vía -el 9 de septiembre y el 13 octubre-; cinco auscultaciones dinámicas que miden la respuesta del material rodante al interaccionar con la vía, para conocer los defectos que pueden afectar al confort y/o seguridad de la marcha -el 26 de junio, el 8 de septiembre, el 13 y el 15 de octubre y el 21 de noviembre-; la mencionada inspección y vigilancia a pie de vía; una inspección de desvíos -el 7 de enero-, y una auscultación de la vía con ultrasonidos, realizada el 10 de noviembre.

Y en relación con la inspección a pie, el gestor ferroviario se hace un lío con las fechas que sería hasta lógico si no fuera porque, a estas alturas, los líos de Adif con las fechas tienen más de intento de confundir que de error. Se pilla antes a un mentiroso que a un cojo.