Cataluña, tierra sin ley

Todos aquellos que llevan más de un año negando el carácter violento del procés en Cataluña y acusando a la Fiscalía, a la Audiencia Nacional y al Tribunal Supremo de haberse inventado un delito de rebelión en las actuaciones de los responsables institucionales de la región catalana, me imagino, ahora serán un pelín más conscientes del acierto del Alto Tribunal.

El juez Llarena en su auto de procesamiento argumentó que los procesados pretendían impulsar una masa ciudadana que desbordase por la fuerza al Estado. Esto es en realidad lo que ha venido a decir Quim Torra cuando ha dicho a la kale borroka catalana que apriete o cuando apuesta claramente por la vía eslovena, por la vía de la fuerza, de las armas, de la sangre.

En definitiva, por la vía de los muertos. Lo que no dice Quim Torra en ningún momento es que, si en Eslovenia hubo un conflicto que duró diez días y no hubo más de setenta muertos, fue porque no había serbios. Algo que no ocurre en Cataluña, donde más de la mitad de los ciudadanos se sienten profundamente españoles.