Verano sin calor por menos dinero: Amazon ha rebajado a menos de 50 € este aire acondicionado portátil

El calor ya llama a la puerta y los termómetros no paran de subir. El verano se acerca y hay que buscar soluciones para combatir las altas temperaturas como sea. Por eso estás buscando un aire portátil que puedas colocar en cualquier parte de casa y vivir el verano sin miedo al calor. Pero, ¿te has planteado buscar un modelo sin tubo? Estos aires portátiles sin tubo no necesitan instalación, son sorprendentemente potentes y, gracias a marcas como Oumebiu, también son sorprendentemente baratos.

De hecho, en Amazon, y solo por tiempo limitado, tienes la oportunidad de comprar el Aire acondicionado portátil sin tubo Oumebiu por menos de 50 € gracias a un descuento del 29%. Una rebaja con la que ahorras 20 €, pero con la que también ahorrarás en calor y consumo eléctrico gracias a la potencia, eficiencia y facilidades de este aire 4 en 1. ¿Te interesa y necesitas saber más? Pues es muy fácil, solo tienes que seguir leyendo.

Aire acondicionado portátil sin tubo Oumebiu

El Aire acondicionado portátil sin tubo Oumebiu es la solución perfecta si buscas frescor sin necesidad de complicarte con instalaciones. Este modelo es una solución 4 en 1 que hace de ventilador, humidificador, enfriador y luz ambiental, y además es ideal para usarlo en tu escritorio, mesita de noche o cualquier rincón donde necesites una brisa fresca. Enfría a la perfección gracias, entre otras cosas, a su sistema de niebla de hielo nano, que mejora notablemente la eficiencia de enfriamiento con un consumo energético mínimo de solo 8 vatios.

Tiene un depósito de agua de 900 ml que proporciona entre 8 y 9 horas de funcionamiento continuo y, si le añades hielo, disfrutarás de un enfriamiento aún más rápido. A su vez, da a elegir entre tres velocidades de aire según tus necesidades, y su funcionamiento ultra silencioso (que no supera los 36 decibelios) te permite concentrarte, descansar o dormir sin molestias. Y a todo esto hay que añadir su temporizador, que se puede configurar entre 2 y 4 horas para que se apague automáticamente, evitando enfriamientos prolongados durante la noche y un gasto innecesario de electricidad.

Otra ventaja a destacar es su diseño compacto y ligero. Pesa 0,98 kg de peso y mide 14 x 13 x 29,7 cm, acompañado de un asa para transportarlo fácilmente. Funciona mediante conexión USB-C, lo que te permite alimentarlo desde un cargador, batería externa, ordenador o incluso en el coche. Sus aspas son orientables y tiene un sistema de oscilación automático de 90º, garantizando que cubra todos los rincones posibles.

Es un aire portátil ideal para refrescar cualquier espacio de tamaño medio o pequeño, y ahora lo tienes rebajado a tan solo 49,99 €. ¿De verdad vas a dejar que se te escape?

