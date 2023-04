Este aspirador sin cable Polti es potente, versátil y ergonómico: ¡ahora por menos de 90€!

No hay nada como tener una buena aspiradora en casa para acabar con el polvo y la suciedad del suelo fácilmente, aunque la cosa mejora cuando hablamos de aspiradores sin cable, ya que suelen ofrecer una versatilidad mayor no solo por acabar con la limitación de los cables, sino también por facilitar la limpieza de muebles, techos, paredes y esquinas. Si hay que hablar de una marca referente en este sector, sin duda es Polti, especialistas en limpieza del hogar que protagonizan la oferta del día.

¿Y cuál es? Ni más ni menos que el Aspirador sin cable Polti Forzaspira, modelo Slim SR90B. Si te animas a dar el paso ya, te lo puedes llevar a casa con un descuento del 40% de lo más atractivo, con el que te ahorras 60 € en su compra. Una oferta única y disponible por tiempo limitado con la que vas a hacer que la limpieza del hogar sea casi como un juego. ¿No lo tienes claro? En ese caso, te vamos a contar todo lo que debes saber sobre este aliado perfecto para un hogar impecable.

Comprar en Amazon por ( 149 € ) 89 €

Para empezar, hay que dejar claro que el Aspirador sin cable Polti Forzaspira es un modelo 2 en 1. Y es que, aunque funciona como aspiradora de escoba ideal para los suelos y alfombras de casa, también se puede convertir en aspirador de mano para limpiar mesas, muebles y hasta techos o cortinas. Su sistema ciclónico de aspiración, combinado con sus 2 velocidades, logra que no se le resista nada, la uses donde la uses.

¿Cómo consigue esa versatilidad? Además de con una batería que garantiza hasta 40 minutos de limpieza con una sola carga, gracias a sus accesorios. Tiene una lanza de aspiración 2 en 1 ideal para esquinas y lugares más difíciles, y una boquilla de aspiración con cerdas de nylon pensada para tapicerías. Todo esto, junto a una lanza más tradicional con cepillo al final para suelos.

Llega a cualquier parte, despreocúpate de las bolsas gracias a su depósito de fácil extracción y olvídate de las alergias gracias a su genial filtro ciclónico. La combinación es ideal, sobre todo a la hora de ahorrar en espacio, ya que puedes guardar este aspirador y dejarlo cargando en posición vertical, apoyado en la pared para que no te des cuenta siquiera de que está ahí.

¿Qué más se le puede pedir? Nada, porque también tiene un precio ideal. Aprovecha ya esta oferta antes de que caduque y consigue este aspirador por 90 €.

