La consola retro de moda hunde su precio: Llévate la Anbernic RG40XX por menos de 53 € (antes 187 €)

¿Recuerdas aquellos videojuegos de los que tanto disfrutabas cuando eras pequeño? Ahora puedes revivirlos y llevártelos donde quieras con consolas como la Consola portátil retro Anbernic RG40XX. Este modelo, con procesador potente, doble ranura de memoria, Bluetooth, WiFi y HDMI, ofrece la combinación perfecta para disfrutar de miles de juegos retro en cualquier lugar, o en tu televisor, y ahora está rebajado a menos de 53 € en AliExpress.

Una consola que cabe en la palma de la mano y que ofrece acceso a millares de videojuegos de consolas del pasado. Su autonomía de más de 3 horas, su procesador de cuatro núcleos y su RAM de 1 GB garantizan un funcionamiento perfecto de muchísimos títulos, algunos incluso exigentes. Si disfrutabas jugando, es para ti.

Por qué la recomendamos

La pantalla de 4 pulgadas tiene un tamaño perfecto para ver los juegos con muy buena calidad.

El procesador que trae mueve juegos de decenas de consolas retro con total fluidez, incluso de algunas recientes.

Su memoria interna se puede ampliar hasta 512 GB con su doble ranura para tarjetas.

Tiene WiFi para actualizarse y jugar online, y salida HDMI para jugar en la TV.

Comprar en AliExpress por ( 187,11 € ) 52,87 €

Consola portátil retro Anbernic RG40XX

Lo que más sorprende de la Consola portátil retro Anbernic RG40XX es que, por un precio tan reducido, sea capaz de ofrecer un catálogo tan grande gracias a su potencia. Desde las antiguas arcades hasta la era de los 64 bits (PlayStation y Nintendo 64), e incluso de los 128 bits, se pueden disfrutar en esta pequeña portátil y su pantalla de 4 pulgadas, o incluso en la TV con su salida HDMI. Además, la puedes actualizar y modificar su catálogo por internet, lo que hace que sea mucho más fácil de usar. Y, como tiene Bluetooth, también puedes usar mandos inalámbricos para jugar.

Si echas de menos aquella época en la que solo te preocupaban las notas y cómo pasarte esa pantalla de tu juego favorito, ahora no tienes excusas para poder revivirla. Esta consola portátil trae de vuelta miles de juegos de pasado, y a un precio de auténtica risa.

Esto opinan quienes la tienen

Trae miles de juegos, los mueve de maravilla y hasta puede hacer que títulos más recientes funcionen bien tanto en la consola como en la TV. Todo esto es lo que más destacan la mayoría de reseñas de esta consola retro, como puedes leer a continuación:

«Me preocupaba la resolucion de la pantalla y resulta que es muy buena y no se ven los pixeles. La consola es una maravilla por el precio que ofrece es 10/10. «

«Todo correcto. Viene con una tarjeta de 32Gb con el sistema operativo y otra tarjeta de 64Gb con las roms.»

«Excelente consola, funciona perfectamente desde el primer momento. La pantalla es muy grande y brillante, y el rendimiento de la emulación es excelente.»

Aprovecha que AliExpress la ha rebajado y que, además, te la envía directa a casa en un plazo máximo de una semana. Es un chollazo.

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.

