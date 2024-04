¡Oferta! Ahorra más de 100€ en los auriculares gaming más buscados de HP

¿Eres de esas personas que no puede disfrutar de una canción o de una partida a su juego favorito si el sonido no acompaña con la calidad adecuada? Seguro que por eso has estado usando unos buenos auriculares durante muchos años, pero ya va siendo hora de darles un relevo. No vas a tener que buscar mucho, porque HP tiene una gama de auriculares gaming conocida como HyperX, modelos que ofrecen una calidad envidiable y una relación calidad/precio prácticamente imposible de igualar. Sobre todo, cuando llegan ofertas como esta.

La tienda oficial de HP te ofrece, por tiempo limitado, la posibilidad de comprar los Auriculares gaming HyperX Cloud Mix por menos de 100 €. Este modelo suele costar más de 200 €, pero tiene una rebaja de casi el 50% con la que te los puedes llevar a su precio mínimo. ¿Necesitas saber más para poder decidirte? No te preocupes, a continuación te contamos todo lo que debes saber de este headset para jugones.

Comprar en HP por ( 201,66 ) 99,99€

Los Auriculares gaming HyperX Cloud Mix son perfectos no solo para jugar, sino también para disfrutar de la máxima inmersión al escuchar música, podcasts o incluso al ver una película. Cuentan con controladores dinámicos de 40 mm e imanes de neodimio, lo que les permite ofrecer un sonido tan potente como claro, con una respuesta de frecuencia de 10 a 40.000 Hz, ideal para garantizar la escucha de los detalles más pequeños al reproducir cualquier sonido.

Cuentan con Bluetooth 4.2 para poder conectarse inalámbricamente a dispositivos en un radio de 10 metros, contando con los principales códecs para garantizar calidad y compatibilidad (aptX, aptX Low Latency, SBC y AAC). Además, también cuentan con un cable de buena extensión si prefieres esta conectividad, pero no quieres renunciar a la libertad de movimiento. Por otra parte, incluyen un sistema de control integrado con el que ajustar el volumen o silenciar el micrófono a tu antojo, además de botones multifunción ideales para el control de la reproducción de música o las llamadas.

Los HyperX Cloud Mix no solo sorprenden por su despliegue tecnológico y la calidad de sonido, también lo hacen con su ergonomía y comodidad. Vienen con almohadillas que cuentan con espuma que tiene efecto memoria, así como cuero sintético premium que garantiza un ajuste perfecto, sin que te resientas incluso en las sesiones de juego más largas e intensas. Además, el diseño circumaural cerrado por la parte trasera ayuda a bloquear el ruido externo para una experiencia de juego más inmersiva.

Hasta 20 horas de autonomía en modo inalámbrico, garantía de 2 años y un precio rebajado por tiempo limitado a solo 99,99 €. Sin duda, no debes dejar escapar esta oportunidad que te brinda HP. Conseguir estos geniales auriculares por tan poco dinero es una ocasión única.

