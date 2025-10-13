Motorola Moto g05: el smartphone que se mide con la gama media y que te puedes llevar por solo 69 € (antes 149 €)

Tus hijos necesitan ya tener su primer teléfono móvil, o te has cansado de esos smartphones con tantas apps y tanto dinero para lo poco que los usas. En cualquiera de estos casos, deberías echar un vistazo al Motorola Moto g05. Es un terminal que compite con la gama media a nivel de rendimiento, cámara y autonomía, pero que cuesta tan solo 69 € con esta oferta de Amazon.

Un chollo hecho teléfono móvil de 6,67 pulgadas, pensado sobre todo para quienes están todo el día fuera y necesitan un smartphone práctico y potente, pero también disfrutan echando fotos. Su cámara con IA te va a sorprender, como el resto de prestaciones de este móvil.

Por qué lo recomendamos

La pantalla FHD+ de 6,67 pulgadas se ve sorprendentemente bien incluso bajo el sol.

La cámara principal tiene 50 MP y mejora su calidad mediante IA, compitiendo con modelos mucho más caros.

Su memoria RAM se puede ampliar con la función RAM Boost, mejorando su rendimiento cuando lo necesitas.

La batería puede aguantar hasta 2 días de uso y es compatible con la carga rápida TurboPower.

Motorola Moto g05

La relación calidad/precio del Motorola Moto g05 es lo que le hace desmarcarse fácilmente de todos los demás, junto con su cámara de 50 MP equipada con Inteligencia Artificial. Te van a sorprender las fotos que hace con su modo retrato y lo que logra su HDR automático, como también su rendimiento. Y es que este teléfono tiene una función con la que eleva su memoria RAM hasta los 12 GB cuando vas a ejecutar apps más exigentes, mejorando muchísimo su rendimiento y aprovechando mejor el Android 15 que trae instalado, que además está especialmente optimizado para ser más rápido y ofrecer más autonomía.

Es un smartphone pensado especialmente como primer teléfono móvil o para quienes prefieren algo práctico para conversar y poco más, además de para echar alguna que otra foto de calidad. Un terminal extraduro con su Gorilla Glass 3, muy duradero y sorprendentemente eficiente.

Esto opinan quienes lo tienen

Con un simple vistazo a las reseñas de usuarios del Moto g05, verás que la sorpresa es general porque nadie se espera tan buenas prestaciones por tan poco dinero. Puedes leer algunas de esas valoraciones a continuación:

«La verdad es que por el precio, este teléfono me sorprendió bastante. Las selfis salen súper bien, muy nítidas. Se desbloquea con la huella en el lateral. El sonido es de lo mejor.»

«Móvil excelente calidad precio. No se puede pedir más por éste precio. Fotos muy buenas, duración batería mas que aceptable y muy bien rendimiento. Volvería a comprarlo sin dudarlo»

«Muy contento. El precio es muy bueno, pero es que funciona como cualquier otro que sea más caro.»

Te lo llevas por 80 € menos con esta oferta y, si eres miembro de Prime, lo puedes recibir en tu domicilio en tan solo 24 horas. ¿Te lo vas a comprar?

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.

