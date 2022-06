Este completo juego de destornilladores será un imprescindible de tu hogar por menos de 22€ solo en Amazon

¿Cuántas veces has tenido que cambiar un tornillo, y no tenías el destornillador que necesitabas? Creías que lo tenías, recordabas haberlo visto, ese plano y ancho… o el de estrella que estaba en el cajón… pero ya no está, o está, pero no es el adecuado. Otra vez a comprar un destornillador que volverá a ser inútil la próxima vez que tengas que apretar un tornillo.

Con este juego de destornilladores siempre tendrás localizado el destornillador que necesites para cada tipo de tornillo, independientemente de su forma, o de lo difícil que sea acceder hasta ellos. Una herramienta indispensable si no quieres depender de nadie cada vez que haya que arreglar algo en casa.

El juego de destornilladores de la marca SORAKO está hecho con materiales de alta calidad. Han utilizado acero para herramientas para la barra del destornillador, y han tratado la punta con una capa de óxido negro para evitar la oxidación.

Cada destornillador está diseñado de forma manejable y ergonómica, además de ser antideslizantes, cualidad fundamental para las tareas un poco más complicadas. No tendrás que pelearte con el mango mientras intentas poner el tornillo en su sitio.

También cuenta con un soporte para almacenar de forma ordenada los destornilladores y las puntas, marcado con especificaciones para que encuentres rápidamente justo lo que necesitas. E incluye un cuenco magnético que evitará que puntas y tornillos salgan rodando por el suelo.

En lo que se refiere a los propios destornilladores, este juego viene con 8 destornilladores normales, 8 destornilladores de precisión, 20 puntas de 6 tipos diferentes, un imán 2 en 1 y un desmagnetizador con el que podrás magnetizar y desmagnetizar rápidamente las puntas y los destornilladores, requisito indispensable para algunos trabajos.

Comprar en Amazon por (̶2̶6̶,̶9̶8̶€̶)̶ 21,23€

Por último, el soporte de este juego de destornilladores viene equipado para que podamos colgarlo en la pared, y que así podamos tenerlos siempre a mano y bien visibles en nuestra zona de herramientas,

No lo dudes, consigue ya un juego de destornilladores profesional a un precio de broma, aprovechando el 21% de descuento que nos ofrece Amazon.

