Esta piscina desmontable infantil está rebajada un 50% ¡y es perfecta para el verano!

El verano es la época perfecta para disfrutar de unas merecidas vacaciones, pero también para sufrir las consecuencias de las altas temperaturas. Si no quieres que en estos meses de descanso y relax tus pequeños sufran por las olas de calor, seguramente te hayas planteado comprar alguna piscina que les ayude a refrescarse, o incluso a ti también. Bestway, una de las marcas más famosas del sector de las piscinas hinchables y desmontables, tiene una propuesta que hacerte.

La hace junto con Amazon, ya que en esta tienda online vas a poder comprar una Piscina desmontable infantil Bestway con un descuento del 50% disponible solo por tiempo limitado. En lugar de pagar 60 € por ella, te la vas a poder llevar a casa y montarla en tu jardín o incluso en tu patio, por solo 30 €. ¿Suena bien, verdad? Pues va a sonar mucho mejor cuando leas todas sus características, porque está pensada para soportar toda la intensidad y actividad de los más pequeños.

Lo primero y más importante al comprar una piscina de este tipo es saber sus medidas. En ese sentido, la Piscina desmontable infantil Bestway lo deja muy claro. Tiene un diámetro de 152 centímetros y una altura de 38 centímetros que hacen un total de 580 litros de agua. Poco volumen, ideal para colocar esta piscina en cualquier parte ya que, además de ocupar poco espacio, también tendrá poco peso una vez la llenes.

Gracias a esas medidas, hasta niños de 2 años se van a poder meter en ella sin miedo. Aun así, que no te engañe su poco tamaño, porque está pensada para ser muy robusta. No en vano, su estructura tubular está hecha en acero aleado, que además es muy fácil de ensamblar y montar, y su cobertura plástica Tritech cuenta con refuerzos antigolpes y antiperforaciones. No obstante, y para casos de urgencias, también incluye parches de reparación autoadhesivos.

Ocupa poco, se monta en cuestión de minutos y se puede guardar cuando quieras sin perder tiempo en desmontarla. Tiene un sistema de vaciado rápido, con una válvula de drenaje estratégicamente colocada para que suelte todo el agua en muy poco tiempo. Todo son facilidades con ella, incluso a la hora de comprarla. Y es que, como ya hemos adelantado antes, ahora tienes la oportunidad de comprar esta piscina infantil por poco más de 30 €. ¿Vas a dejar pasar este ofertón de Amazon?

