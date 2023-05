Endulza tus desayunos con esta sartén para crepes en oferta: ¡Rebajada a 13 €!

A nadie le amarga un dulce, y mucho menos cuando lo ha hecho con sus propias manos. ¿Te apetece comenzar los fines de semana desayunando tortitas o unas sabrosas crepes rellenas de lo que más te gusta? No tienes por qué comprarlas en ninguna parte, porque las puedes hacer en casa. Lo único que necesitas es algo de destreza con los fogones y una buena sartén para crepes. En lo primero no podemos ayudar, pero en lo segundo sí. Sobre todo, gracias a la firma italiana Alluflon, que protagoniza una oferta a la que no vas a poder decirle que no si ya estás oliendo esas tortitas que tanto te gustan.

Y es que Amazon ha lanzado una oferta especial con un descuento del 23% en la compra de la Sartén para crepes Alluflon. Solo disponible por tiempo limitado, la rebaja de la que hablamos deja el precio de esta sartén por debajo de los 13 €. Una cifra irrisoria teniendo en cuenta la calidad de los materiales y el diseño que tiene, por no hablar de la cantidad de desayunos, meriendas y momentos de picoteo que te va a endulzar. ¿Quieres más datos? Pues solo tienes que seguir leyendo.

Comprar en Amazon por ( 16,96 € ) 12,99 €

La Sartén para crepes Alluflon es lo que se conoce como una crepiere, es decir, un modelo pensado para poder hacer estar tortas de la mejor forma posible y con la textura correcta. Está hecha en aluminio, y cuenta con un revestimiento de pizarra que logra un curioso efecto piedra. Gracias precisamente a este el calor se transmite de forma homogénea, haciendo que el resultado final sea perfecto, y lo mejor de todo, que tus tortitas y crepes no se peguen nunca.

Su mango es resistente al calor, para que puedas coger la sartén sin problemas incluso con el fuego o la cocina a máxima potencia. No te va a dar problemas por culpa del sobrecalentamiento. Además, tampoco te va a dar problemas a la hora de usarla, ya que es compatible con prácticamente todos los tipos de cocina, salvo las de inducción. Por fortuna, compensa eso con una dureza y resistencia especialmente llamativas frente a arañazos y abrasiones.

Tiene un diámetro de 22 centímetros ideal para este tipo de dulces y, para hacerte las cosas fáciles, se puede lavar con tan solo meterla en el lavavajillas. Te vas a poder olvidar del estropajo, como también de pagar una fortuna porque, con esta oferta especial y limitada, puede ser tuya por menos de 13 €. ¿Le vas a decir que no?

