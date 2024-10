La cafetera de cápsulas más viral de Nescafé tiene un descuentazo de 30€ en Amazon

¿Eres de esas personas que no pueden comenzar el día si no tienen una buena taza de café? ¿Crees que no hay nada mejor que el aroma de un café recién hecho? Puede que creas que las máquinas de cápsulas no son capaces de brindar esa combinación de aroma y sabor tan característica, pero nada más lejos de la realidad. Nescafé lo ha hecho posible con una cafetera de cápsulas de lo más elegante y coqueta que, además, ahora está rebajada a un precio sumamente atractivo.

Solo en Amazon, y solo por tiempo limitado, tienes la oportunidad de comprar la Cafetera Krups Nescafé Dolce Gusto Genio S por 74 €. Su precio habitual ronda los 105 €, por lo que hablamos de un descuento especial de 30 € que la deja en una cifra perfecta para lanzarse a por ella. ¿Necesitas saber más antes de lanzarte a por ella? No te preocupes porque, a continuación, te contamos todas sus bondades y características.

Comprar en Amazon por ( 104,99 € ) 74 €

La Cafetera Krups Nescafé Dolce Gusto Genio S es justo lo que necesitas si buscas disfrutar de un café de calidad sin esperas y de la forma más sencilla posible. Esta máquina tiene una potencia de 1500 W ideal para cumplir con su cometido. Para usarla, solo tienes que introducir la cápsula que quieras tomar, ajustar el anillo de control para configurar cómo quieras tu bebida caliente y pulsar el botón de inicio. Solo con eso, en 30 segundos tendrás tu café con el aroma y la intensidad que tanto te gusta gracias, entre otras cosas, a su bomba de 15 bares de presión. Es una cafetera con un diseño moderno y elegante que no destaca solo por lo fácil que es de usar, sino también por su versatilidad. Y es que, además de preparar cafés, puede hacer cualquier tipo de bebida caliente o fría, con más de 30 opciones distintas y en las cantidades que elijas, ya que puede hacer cafés de hasta 300 ml para comenzar el día con mucha más energía. Comprar en Amazon por ( 104,99 € ) 74 € Tiene una bandeja de goteo ajustable en 3 niveles, modo Eco que la apaga automáticamente tras 1 minuto de inactividad y, al comprarla, incluye 48 cápsulas para que tengas un buen surtido de café espresso intenso a tu disposición. Viene preparada para satisfacer a los cafeteros más exigentes y a quienes buscan la máxima comodidad. Sin duda, es de las mejores cafeteras de Nescafé. ¡Y también de las más baratas! Con esta oferta especial de Amazon, te puedes llevar ya la Nescafé Dolce Gusto Genio S por tan solo 74 €. Es la razón que te faltaba para no dejarla escapar así que no te lo pienses más y, ¡a por ella!

Política comercial okshopping