El aspirador sin cable 5 en 1 que arrasa en la Vuelta al Cole de AliExpress: con un descuentazo de casi 400 €

La Vuelta al Cole de AliExpress está a punto de terminar. Tras varios días con descuentazos de hasta el 80 %, la promoción llega a su cierre con una traca final de descuentos que te va a servir para que la limpieza de casa sea mucho más fácil. Sí, tienen en oferta la Aspiradora 5 en 1 Tineco One Switch S6, que aspira, friega y mucho más, y que hunde su precio con esta promo junto con los descuentos extra de estos cupones:

OKDESBS02 – 2 € de descuento en compras de 10 € o superiores.

OKDESBS03 – 3 € de descuento en compras de 15 € o superiores.

OKDESBS05 – 5 € de descuento en compras de 30 € o superiores.

OKDESBS10 – 10 € de descuento en compras de 69 € o superiores.

OKDESBS15 – 15 € de descuento en compras de 99 € o superiores.

OKDESBS25 – 25 € de descuento en compras de 139 € o superiores.

OKDESBS35 – 35 € de descuento en compras de 199 € o superiores.

OKDESBS45 – 45 € de descuento en compras de 269 € o superiores.

OKDESBS55 – 55 € de descuento en compras de 349 € o superiores.

OKDESBS60 – 60 € de descuento en compras de 439 € o superiores.

Descubre aquí todas las ofertas de la Vuelta al Cole en AliExpress

Ligera y potente, es una aspiradora multifuncion con una autonomía de hasta 65 minutos que puedes usa para fregar los suelos. Además, tiene una base de autovaciado que la deja impecable tras cada uso, y te la puedes llevar por solo 310 € con la oferta que tiene y el cupón OKDESBS55.

Por qué la recomendamos

Aspira líquido, sólido, limpia manchas secas y hasta superficies delicadas. Puede con todo.

Tiene un sistema de autolimpieza que elimina tanto la suciedad como los malos olores.

Su sistema antienredos va perfecto si tienes pelos de mascotas por casa.

Su batería tiene una vida útil que está muy por encima de la media.

Comprar en AliExpress por ( 767,15 € ) 395,53 €

Aspiradora 5 en 1 Tineco One Switch S6

Las migas de pan, el café que se ha caído porque ibas medio dormido, los restos de pelo de tu gato… Todo eso lo puede solucionar la Aspiradora 5 en 1 Tineco One Switch S6, a diferencia de la mayoría de aspiradores sin cable. No solo destaca por eso o por su autonomía, también por su base de limpieza, que usa un sistema de calor para limpiar, secar y evitar malos olores, dejándola como nueva tras cada uso.

Es ligera, pesa poco y se puede usar para limpiar cualquier cosa, tanto en el hogar como en el coche, gracias a los accesorios que incluye. Por eso es ideal si hay niños o mascotas en casa, o si simplemente quieres limpiar más rápido y más cómodo. Es perfecta.

¿Qué opinan quienes la usan?

Todo lo que hace, la comodidad que da y los buenos resultados que consigue. Eso es precisamente lo que destacan quienes ya tienen este aspirador 5 en 1. Te dejamos algunas reseñas a continuación:

«¡Muy satisfecho con mi compra! Sujeta y lava en un solo paso, lo que me ahorra mucho tiempo en mi vida diaria.»

«Una muy buena aspiradora, se lo recomiendo a todos inciertamente porque vale la pena comprarlo.»

«¡Muy buen equipo! Una aspiradora con buena potencia y excelente lavado del suelo. Yo la recomiendo.»

Comprar en AliExpress por ( 767,15 € ) 395,53 €

Con la Vuelta al Cole de AliExpress, además, te lo puedes llevar ya a casa por 340 € si usas el cupón de descuento OKDESBS55. Nunca había estado tan rebajado.

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.

Política comercial okshopping