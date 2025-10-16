La fregona eléctrica más deseada de Dyson deja los suelos impecables… ¡y tiene un descuentazo de 300 €!

Fregar los suelos de forma manual es cosa del pasado. Marcas como Dyson han lanzado al mercado propuestas como la fregona eléctrica Dyson WashG1, que es una de las grandes propuestas de su catálogo por su sistema de doble rodillo, sus dos depósitos, su autonomía de 35 minutos y, también, porque te la puedes llevar por 399 € (en lugar de 699 €) con el cupón especial de descuento WASH300.

Es una fregona eléctrica pensada para casas grandes y con suelos complicados, pero sobre todo para quienes tienen prisa y necesitan buenos resultados. Ergonómica, ligera y eficiente, es lo que necesitas para tener tu hogar más limpio con mucho menos esfuerzo.

Por qué la recomendamos

El sistema de doble rodillo elimina mejor la suciedad sin dejar una línea de agua en el lateral al dar una pasada.

Distribuye mucho mejor el agua, por lo que evita que queden charcos.

Se limpia sola y, en poco más de dos minutos, está lista para usarse otra vez.

La batería aguanta más de 30 minutos con cualquiera de sus 3 modos de limpieza.

Fregona eléctrica Dyson WashG1

Ni líneas, ni manchas, ni complicaciones con la fregona eléctrica Dyson WashG1. Si por algo es tan especial este modelo, además de su precio rebajado, es por el doble rodillo de microfibra que utiliza al limpiar. Gracias a este, frota dos veces por pasada en cualquier mancha, por lo que atrapa mejor tanto los restos sólidos como los líquidos y deja el suelo mucho más limpio y seco. Además, tiene depósitos diferentes para el agua limpia y sucia, lo que hace que las superficies queden mucho mejor, y se limpia a sí misma al terminar. Es comodísima no solo por eso, sino también porque su diseño ergonómico hace que manejarla sea de lo más sencillo, incluso en zonas complicadas como esquinas.

Si apenas tienes tiempo para limpiar y tu casa tiene suelos muy distintos, esta fregona eléctrica te va a hacer el día a día mucho más fácil. Te va a encantar.

Esto opinan quienes la tienen

La práctica totalidad de valoraciones que tiene esta fregona eléctrica son muy positivas tanto por la calidad de sus materiales como por el resultado al fregar. Puedes leer varias reseñas de usuarios a continuación:

«Comprada a principio de mes y cada día más contento. Queda una película de agua fina y deja los suelos impecables, fácil de limpiar y de vaciar el depósito.»

«Es capaz de dejar un suelo reluciente y limpio sólo con agua. No hay más que ver el depósito de agua sucia, para darse cuenta de lo profundo de la limpieza. Construcción ergonómica. Facilidad de uso y mantenimiento.»

«En general me encanta, tardas menos en fregar y es muy cómodo no tener que estar con el cubo y la fregona. El único fallo que veo esque no es accesible en pequeños rincones.»

Con Dyson, además del descuento especial de este cupón, te garantizan el envío de la fregona eléctrica en un plazo máximo de 72 horas. ¡Hazte con ella!

