Adiós al calor y al frío: el ventilador calefactor top ventas de Dyson ahora tiene descuentazo

Este año has decidido que se acabó eso de sufrir por culpa del calor en casa. Luego has mirado lo que consumen y cuestan los aires acondicionados y te lo has pensado. No te preocupes, porque hay soluciones intermedias que son muy eficaces y que también puedes usar durante todo el año. Dyson tiene unos sistemas de climatización de lo más sorprendentes, y la mejor prueba de ello es el Ventilador calefactor Dyson Hot+Cool Jet Focus, que no solo es potente y vale para todo el año, ahora también es más barato.

Está rebajado de 430 € a menos de 360 € gracias a una oferta especial de su tienda oficial, y es mucho más de lo que podrías esperar de un ventilador. Enfría y también calienta rápidamente estancias de hasta 50 metros cuadrados, es muy silencioso, tiene un diseño de lo más moderno y además trae mando a distancia. Sí, no es como el típico ventilador. Es una solución pensada para hacerte la vida más fácil de verdad.

Lo mejor de este ventilador

No tiene aspas, por lo que puedes tenerlo a plena potencia aunque haya mascotas o niños cerca.

Tiene temporizador para que lo programes cuanto y cuando quieras.

El mando a distancia es comodísimo, y no se pierde gracias a su imán integrado.

Refresca y enfría rápidamente espacios de hasta 50 metros cuadrados.

Ventilador calefactor Dyson Hot+Cool Jet Focus

Por su diseño seguro y sin aspas, por su aspecto moderno, por el poco ruido que hace y, sobre todo, por lo rápido que enfría y calienta cualquier estancia. Todo esto es lo que hace tan especial al Ventilador calefactor Dyson Hot+Cool Jet Focus. Es una solución pensada para el verano, pero también para el invierno, y que además puedes programar y configurar como quieras desde el sofá: coges el mando a distancia y le dices la potencia que quieres, cómo quieres que mueva el aire y hasta cuántas horas quieres que esté en marcha.

Es como debe ser un sistema de climatización: potente, discreto y fácil de usar. Además, como no tiene aspas, no hay problemas si tienes niños en casa, porque no va a haber accidentes con él aunque esté a plena potencia. Y sí, también es mucho más fácil de limpiar. ¡Con él son todo ventajas!

¿Qué opinan quienes lo han comprado?

Porque es pequeño, porque es potente y porque es discreto. Por estas tres razones las valoraciones de este ventilador calefactor de Dyson son tan positivas. ¡Mira!

«Tenemos un salón de 50 m/2 von cristaleras y en diez minutos está con una temperatura formidable, al minimo. Contentísimos.»

«Calidad Dyson, potencia y rapidez para aclimatar cualquier estancia en pocos minutos. En cuanto al diseño siempre elegante y moderno. Recomiendo su compra.»

«Compramos 2 el año pasado ya que nuestro aire acondicionado no funcionaba ni en invierno ni en verano y la verdad es que a pesar de ser pequeños cumplieron su función con creces.»

Además de los 70 € de descuento, si lo compras ya, Dyson se encarga de que recibas este climatizador en casa en un plazo máximo de 72 horas. ¡Aprovecha!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.

Política comercial okshopping