Adiós cables y tiradores: Abilen es el mueble de TV que todo salón minimalista necesita

¿Pensando en cambiar un poquito el salón de casa? ¿Se te ha quedado pequeño el mueble que tenías para tu televisor porque has cambiado de tele? Antes de comprar nada, echa un vistazo a la Mesa de TV Abilen. Es un mueble sencillo, elegante y robusto que respira tranquilidad y, sobre todo, da orden a tu salón. ¿Y sabes lo mejor? Que ahora te lo puedes llevar más barato.

Pensado para una gran variedad de salones y estilos (ya hablaremos de eso más tarde), este mueble puede ser tuyo por 379 € solo si usas nuestro cupón exclusivo AFFOKDIARIOKAVE. Además, si te lias la manta a la cabeza y renuevas todo tu salón, o simplemente compras más muebles y tu pedido supera los 700 €, podrás usar también el cupón DEAL100 y tener un descuento de 100 €.

Por qué la recomendamos

El acabado en chapa de roble le da calidez y un toquecito de textura muy atractivo, sobre todo gracias a sus vetas.

Las puertas y los cajones se abren a presión, no necesita tiradores y es muy cómoda.

Tiene dos cajones y puertas para guardar sin mostrar. Genial si lo tuyo es el orden.

Las baldas se pueden ajustar en altura y las patas también son regulables, para suelos irregulares.

Mesa de TV Abilen

El orden es esencial en el hogar, y el Mueble de TV Abilen lo sabe muy bien. Su diseño inspira tranquilidad y encaja muy bien en cualquier salón moderno. Además, mide 44 x 150 x 36 cm, así que no te resta mucho espacio y, a su vez, aguanta TV de hasta 150 cm y hasta 60 kg de peso en total. Lo puedes usar para guardar muchísimas cosas, y lo que es mejor, sin que la mayoría se vean gracias a sus cajones y puertas. Además, la balda central se puede quitar o regular en altura según cómo la prefieras, lo que siempre da un toquecito extra de versatilidad. Esto, combinado con su robustez y lo fácil que es de mantener (paño húmedo y listo), lo vuelven un mueble más que recomendable para el salón.

Si tienes un salón grande o pequeño, con una tele enorme o diminuta, da igual, esta mesa de TV es perfecta. La recomendamos sobre todo si buscas algo minimalista, aunque casa con más estilos como podrás ver a continuación.

¿Encaja con mi salón?

Seguro que todavía le estás dando vueltas a si este mueble de TV encaja o no con tu hogar. El Abilen es para tu salón si tiene cualquiera de estos estilos:

Minimalista: las superficies continuas y la ausencia de tiradores visibles hacen que sea una de las opciones más coherentes para quien quiere un salón despejado.

las superficies continuas y la ausencia de tiradores visibles hacen que sea una de las opciones más coherentes para quien quiere un salón despejado. Contemporáneo cálido: si tu casa tiene muebles modernos pero te gusta que el espacio se sienta acogedor, el roble suaviza las líneas más frías. Es una forma sencilla de añadir calidez.

si tu casa tiene muebles modernos pero te gusta que el espacio se sienta acogedor, el roble suaviza las líneas más frías. Es una forma sencilla de añadir calidez. Nórdico: la combinación de roble natural y lacado blanco es el terreno ideal para este estilo. Las líneas rectas y la luz que rebota en el blanco hacen que el salón se sienta amplio.

Un mueble muy interesante para una amplia variedad de salones pero que, recuerda, solo te puedes llevar más barato si usas nuestro cupón exclusivo AFFOKDIARIOKAVE. Podrás fraccionar el pago y, además, recibirás tu pedido a partir del 22 de octubre si lo pides ya.

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