27″, resolución Full HD y por menos de 130€: así es este monitor LG perfecto para gamers

¿Te has cansado de tener un PC potente y no poder disfrutar bien de tus juegos por no contar con una buena pantalla? Ha llegado el momento de dar el salto y comprar un buen monitor gaming. Y no te preocupes por su precio, ya que LG se ha encargado de poner sobre la mesa una oferta de lo más irresistible. Esta famosa marca de tecnología ha rebajado uno de sus mejores monitores gamer para dejarlo a un precio verdaderamente irresistible para que puedas disfrutar de la tecnología de imagen más avanzada pagando mucho menos.

Gracias a esta oferta, disponible solo en Amazon por tiempo limitado, vas a poder comprar el Monitor Gaming LG Ultragear con un descuento de más de 80 €. Este modelo, que suele costar unos 210 € en tiendas, está rebajado a poco más de 127 € gracias a esta promoción. ¿Te interesa? ¿Necesitas saber más para poder decidirte del todo? Sigue leyendo entonces. Vamos a contarte todo lo que hay que saber sobre él, aunque te adelantamos que no podrás resistirte a sus encantos.

Comprar en Amazon por ( 209 ) 127,20€

El Monitor Gaming LG Ultragear es una opción ideal para los jugadores más exigentes. Tiene un panel VA de 27 pulgadas que ofrece una resolución FHD 1080p y una relación de aspecto de 16:9, brindando imágenes nítidas y detalladas que mejoran la inmersión en cualquier juego al que juegues. Además, su superficie de pantalla brillante y antirreflejos garantiza una visualización clara y sin distracciones, incluso si hay mucha luz en tu zona de juego.

Este modelo cuenta con una frecuencia de actualización de 165 Hz que permite disfrutar de las escenas más dinámicas e intensas con total fluidez y nitidez, aunque lo más interesante es su ultrarreducido tiempo de respuesta, de tan solo 1 ms, lo que trasladará cada una de tus acciones al juego sin que notes retardo alguno. Por otra parte, cuenta también con la tecnología Motion Blur Reduction, que reduce el desenfoque de la imagen para que puedas ver cada imagen de forma mucho más clara. Algo muy necesario en caso de jugar a juegos competitivos.

El LG Ultragear también usa la tecnología AMD FreeSync Premium, que elimina el parpadeo y el desgarro de la imagen, proporcionando una sincronización dinámica que mejora notablemente la calidad visual incluso con tasas de refresco más bajas de lo habitual, gracias a la solución LFC (Low Frame Rate Compensation). Usa además un estabilizador de colores negros que permite diferenciar mucho mejor los tonos oscuros para elevar la visibilidad al jugar.

Este monitor cuenta con puertos HDMI que sirven tanto para PC como para videoconsolas y otros dispositivos, permite ajustar su altura e inclinación gracias a su soporte configurable y, en definitiva, brinda una experiencia ideal para gamers. Aprovecha y hazte con él ahora que está rebajado a 127,20 €.

