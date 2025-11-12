El 11.11 de AliExpress llega para hacerte la Navidad más fácil: descuentazos de hasta el 80% en decoración, tecnología y más

Este año, el espíritu navideño puede salirte mucho más barato gracias al 11.11 de AliExpress. La plataforma online celebra el Día del Soltero con una auténtica avalancha de descuentos que alcanzan hasta el 80 % en grandes marcas del 11 al 19 de noviembre. Es la ocasión ideal para hacer tus compras navideñas sin que tu bolsillo sufra.

Y no solo por las ofertas que hay en marcha: también puedes aprovechar los 8 cupones de descuento disponibles, con rebajas que van desde 3 € hasta 85 €, para ahorrar todavía más. Aquí los tienes:

NEWMALLES03: 3 € de descuento en compras mínimas de 15 €

NEWMALLES05: 5 € de descuento en compras mínimas de 29 €

NEWMALLES12: 12 € de descuento en compras mínimas de 69 €

NEWMALLES20: 20 € de descuento en compras mínimas de 129 €

NEWMALLES40: 40 € de descuento en compras mínimas de 249 €

NEWMALLES60: 60 € de descuento en compras mínimas de 369 €

NEWMALLES75: 75 € de descuento en compras mínimas de 469 €

NEWMALLES0385: 85 € de descuento en compras mínimas de 549 €

Olvídate del estrés de diciembre o de la temida cuesta de enero. Este año podrás preparar todas las celebraciones navideñas con AliExpress: desde el árbol y las luces, hasta la vajilla, las bolas de Navidad o el jamón y el queso para Nochebuena. Todo al mejor precio, sin moverte de casa y con total comodidad.

Además de grandes descuentos, AliExpress también te ofrece envíos rápidos y devoluciones gratuitas. Si tienes un Amigo Invisible y necesitas inspiración, o simplemente quieres renovar tu decoración navideña sin gastar de más, puedes recibir tus pedidos locales en solo 5 días y disfrutar de rebajas que llegan al 80 %.

¿No sabes por dónde empezar? Te dejamos algunas ideas que te ayudarán a inspirarte y a descubrir cuánto puedes ahorrar durante estas fechas.

El Árbol de Navidad que buscabas por menos de 25 €

El elemento que no puede faltar en ninguna decoración navideña. Este año, puedes hacerte con un árbol de Navidad de 1,8 metros por menos de 18 € gracias a la Promo 11.11 de AliExpress.

Está disponible en verde y blanco, con diferentes opciones de tamaño de hasta 2,4 metros. Además, tiene entrega rápida en 5 días con Local+, devolución gratuita y garantía de AliExpress.

Queso semicurado San Isidro

Uno de los grandes imprescindibles de toda cena o comida navideña. Este queso semicurado tiene un sabor inconfundible y viene en un formato de 3 kg perfecto para aguantar todas las navidades siendo una de las estrellas de cada reunión familiar o con amigos.

Lo puedes comprar partido en dos mitades por 26 € o incluso menos, frente a los casi 60 € que suele costar. Un delicioso chollo navideño de AliExpress que además tiene entrega rápida en 5 días. No puedes dejarlo escapar.

Jamón ibérico de cebo Faustino Gil

Si en una mesa hay un buen queso, no puede faltar un buen jamón ibérico. Este de cebo 50% raza ibérica, de Ibéricos Faustino Gil Pérez, te promete 7,5 kg del sabor más intenso.

Conservado en perfectas condiciones y con la cantidad justa de grasa para darle ese sabor tan inconfundible, lo puedes comprar ya por 137 €, o menos con los cupones 11.11 de AliExpress. Un descuentazo respecto a los 280 € que suele costar, y con el aliciente de la entrega rápida en 5 días. Lo vas a tener antes de navidades, así que tendrás que resistirte a la tentación de hincarle el diente.

Pack Nintendo Switch 2 + Mario Kart World + Cyberpunk 2077

¿Pensando ya en ideas de regalo para Navidad? ¿Buscando un buen autorregalo? Si lo tuyo son los videojuegos, el pack de Nintendo Switch 2 con Mario Kart World y Cyberpunk 2077 es un chollazo. Costaría 600 €, pero te lo llevas por 425 € menos con los cupones de la promo Singles’ Day de AliExpress.

Incluye la nueva consola de Nintendo, que se juega en portátil o en TV, el juego Mario Kart World y también Cyberpunk 2077 en formato físico. El regalo con el que triunfarás estas navidades, con entrega rápida en 5 días, devolución gratuita y garantía de AliExpress.

Smart TV Xiaomi TV A 32

Quizá antes de pensar en una consola, deberías pensar en renovar tu TV. La Xiaomi A 32 te va a enamorar primero por su descuentazo, ya que cuesta 116 € o menos frente a los casi 423 € que tiene de precio normalmente. Después, terminará de enamorarte por sus 32 pulgadas, su resolución HD y su sonido envolvente.

Una televisión que viene con Google TV, así que es compatible con muchas más apps que el resto de televisores, tecnología de stream desde el teléfono y, además, con entrega rápida en 5 días, devolución gratuita y garantía de AliExpress. ¡Vaya chollazo!

Robot aspirador A30 Pro

Si buscas ofertas de Navidad de AliExpress que te hagan la vida más fácil, este robot aspirador te va a encantar. Olvídate de limpiar los suelos tras las fiestas navideñas, porque este robot A30 Pro aspira y friega al mismo tiempo, y lo hace por solo 102 € gracias al descuentazo que tiene por el 11.11 de AliExpress.

Tiene base de vaciado automático, autonomía de 180 minutos y, además, devolución gratuita y garantía de AliExpress. Más facilidades y opciones, imposible.

POCO X7 Pro

Puedes aprovechar las ofertas 11.11 de AliExpress para adelantar otro regalo navideño con un buen teléfono móvil. El POCO X7 Pro es uno de los mejores en calidad/precio de Android, ya que tiene 256 GB de memoria, pantalla de 6,67 pulgadas, un procesador que puede con todo y una cámara que graba de cine. Y todo por 210 € o menos con la promo del Singles’ Day.

Un teléfono realmente bueno si quieres hacer fotos o vídeos de calidad, que además tiene entrega rápida, devolución gratuita y garantía de AliExpress. Aprovecha.

Cámara DJI Osmo Pocket 3

Otra idea de regalo original para Navidad, sobre todo si es para alguien que lo graba todo. La cámara DJI Osmo Pocket es un modelo portátil perfecto para actividades intensas gracias a su estabilización, y con una calidad 4K a 120 FPS que hace casi imposible este descuentazo de más de 900 € que tiene.

Te la llevas por 371 €, cuando su precio original es de más de 1300 €. Además viene con pantalla táctil y devolución gratuita en un plazo de 15 días si no te convence. ¡Aprovecha los cupones de descuento para que te salga aún más barata!

Estas Navidades, olvídate de las prisas y los gastos excesivos. Con las ofertas del 11.11 de AliExpress, puedes preparar todas las fiestas desde casa, ahorrar un buen dinero y tenerlo todo listo en apenas unos días.

Vive una Navidad sin preocupaciones, rodeado de los tuyos, sabiendo que has comprado productos de calidad, de las mejores marcas y con los precios más bajos del año.

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.

