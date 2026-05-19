Las esculturas de Thomas Houseago toman el jardín de la «Banca March»

Madrid incorpora una nueva propuesta artística al aire libre con la llegada de las esculturas de Thomas Houseago al jardín de la «Fundación Juan March». La intervención reúne varias piezas monumentales del artista británico en un entorno donde naturaleza y escultura dialogan de forma constante, creando un recorrido pensado para ser observado sin prisa.

La muestra dedicada a Thomas Houseago en Madrid permite acercarse a uno de los escultores contemporáneos más reconocidos de las últimas décadas. Su trabajo, marcado por figuras humanas de gran tamaño, materiales visibles y una fuerte carga expresiva, encuentra en el jardín un espacio especialmente adecuado para desplegar toda su fuerza visual.

Esculturas que ocupan el espacio

Uno de los rasgos más reconocibles de la obra de Houseago es su relación física con el espacio. Las piezas no funcionan únicamente como objetos para contemplar a distancia; obligan al visitante a rodearlas, acercarse y observar cómo cambian según el punto de vista.

La exposición de Thomas Houseago en Madrid refuerza precisamente esa experiencia. El jardín permite recorrer las esculturas desde distintas perspectivas y observar cómo la escala monumental modifica la percepción del entorno.

Las figuras humanas, recurrentes en el trabajo del artista, aparecen fragmentadas, tensas y deliberadamente inacabadas. Houseago deja visibles marcas, uniones y texturas, alejándose de cualquier idea de perfección clásica.

La figura humana como centro de la obra

Gran parte de la producción de Houseago gira alrededor del cuerpo humano. Sus esculturas muestran rostros, torsos y figuras de gran tamaño que mezclan vulnerabilidad y potencia física.

En la muestra de Thomas Houseago en Madrid, esa presencia resulta especialmente intensa. Las piezas parecen ocupar el jardín como si siempre hubieran estado allí, integrándose con naturalidad en el espacio exterior pese a su dimensión monumental.

El artista trabaja habitualmente con materiales como yeso, bronce, hierro o madera, combinándolos de forma muy visible. Esa construcción casi artesanal forma parte esencial de su lenguaje escultórico.

Un diálogo entre arte y naturaleza

La elección del jardín como espacio expositivo cambia completamente la relación entre las esculturas y el espectador. La luz natural, el sonido exterior y el paso del tiempo alteran constantemente la percepción de las obras.

En el caso de Thomas Houseago en Madrid, el entorno vegetal introduce además un contraste interesante con la fuerza casi primitiva de las figuras. Las esculturas aparecen entre árboles y caminos, creando una experiencia más abierta y menos rígida que la de una sala tradicional.

El visitante puede detenerse, rodear las piezas o simplemente observar cómo el paisaje modifica cada obra según la hora del día.

Una de las voces más reconocidas de la escultura contemporánea

Thomas Houseago se ha consolidado en los últimos años como uno de los nombres más importantes de la escultura contemporánea internacional. Sus obras han pasado por museos y galerías de distintos países y forman parte de importantes colecciones privadas e institucionales.

La exposición de Thomas Houseago en Madrid permite acercarse a un artista cuya obra combina referencias clásicas con una sensibilidad profundamente contemporánea. Hay ecos de la escultura antigua, pero también una voluntad clara de romper con la perfección formal y mostrar el proceso creativo de manera visible.

El jardín como espacio cultural

La intervención refuerza también el interés creciente por utilizar jardines y espacios abiertos como lugares para el arte contemporáneo. Frente al museo tradicional, estas propuestas permiten una relación más flexible y cotidiana con las obras.

En el caso de Thomas Houseago en Madrid, el jardín se convierte en algo más que un simple escenario. Forma parte activa de la experiencia y condiciona la manera en que se perciben las esculturas.

Este tipo de exposiciones invitan además a públicos muy distintos, incluidos visitantes menos habituales de galerías o museos.

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