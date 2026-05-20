Dónde comer comida filipina en Madrid por menos de 20 euros

La cocina filipina está viviendo uno de sus mejores momentos en Madrid. Lo que hace unos años era una gastronomía bastante desconocida para muchos madrileños, hoy se ha convertido en una de las opciones más buscadas por quienes quieren probar sabores diferentes sin gastar demasiado dinero. Arroces, adobos, lumpias, carnes marinadas y recetas con influencia española y asiática forman parte de una cocina cada vez más presente en la ciudad.

Manila Bar Restaurante Madrid

En el distrito de Tetuán se encuentra uno de los restaurantes filipinos más conocidos entre la comunidad asiática de Madrid. Este local destaca por sus platos tradicionales y por mantener una cocina muy cercana a la que puede encontrarse en Filipinas.

El adobo de cerdo, las barbacoas filipinas y los rollitos lumpia suelen ser algunos de los platos más recomendados por quienes frecuentan el restaurante. Además, muchos clientes destacan precisamente que es posible comer aquí por menos de 20 euros sin renunciar a platos contundentes y caseros.

Las reseñas gastronómicas especializadas subrayan también el ambiente familiar del local y sus precios asequibles.

El Torrezno Filipino

Pocos nombres llaman tanto la atención como este. Situado en Arganzuela, este restaurante filipino se ha convertido en uno de los más populares de Madrid gracias a su propuesta sencilla y muy auténtica.

Su carta mezcla platos tradicionales filipinos con guiños a la cocina española, algo que encaja perfectamente con la propia historia gastronómica del país asiático. El torrezno filipino, el crispy pata y las carnes marinadas son algunos de sus platos estrella.

Distintos medios especializados destacan que este restaurante ofrece comida abundante y precios muy competitivos. Además, muchos clientes repiten precisamente por el trato cercano y por la sensación de estar comiendo en un restaurante familiar.

JZs RestoBar

También en Tetuán se encuentra este pequeño restaurante que se ha convertido en uno de los descubrimientos recientes para los amantes de la cocina filipina. Su propuesta apuesta por platos tradicionales elaborados de forma muy casera.

El pork adobo, el crispy pata y las lumpias son algunos de los platos más populares entre quienes visitan el local. Además, el restaurante mantiene una política de precios bastante asequible, algo que lo sitúa entre los restaurantes filipinos baratos más recomendados de Madrid.

Las plataformas gastronómicas especializadas destacan precisamente su ambiente acogedor y su buena relación calidad-precio.

Aunque es uno de los restaurantes menos conocidos de esta lista, muchos clientes lo consideran una auténtica joya escondida de la cocina filipina en Madrid. El local apuesta por recetas tradicionales muy vinculadas a la gastronomía casera filipina.

Aquí triunfan especialmente los platos de carne marinada y los arroces típicos preparados al estilo Batangas. El restaurante destaca además por mantener precios económicos y un ambiente muy tranquilo.

La zona de Tetuán se ha convertido precisamente en uno de los grandes focos de la cocina filipina en Madrid gracias a la presencia de numerosos negocios y supermercados especializados.

Ka Boodle Filipino Restaurant

Este restaurante se ha consolidado como una de las opciones más populares para quienes quieren descubrir la cocina filipina sin salir de Madrid. Su carta incluye platos tradicionales, menús combinados y recetas pensadas para compartir.

Uno de los aspectos más valorados es precisamente la variedad del menú y la posibilidad de probar distintos sabores sin gastar demasiado dinero. Muchos clientes optan por compartir platos para descubrir especialidades diferentes dentro de la misma comida.

Las guías gastronómicas destacan además que el restaurante mantiene precios de entre 10 y 20 euros por persona, algo cada vez menos habitual en Madrid.

La cocina filipina se consolida en la capital

La presencia de restaurantes filipinos en Madrid demuestra cómo ha evolucionado la oferta gastronómica de la ciudad durante los últimos años. Cada vez más personas buscan cocinas diferentes, sabores nuevos y experiencias auténticas sin necesidad de gastar grandes cantidades de dinero.

Por eso, estos restaurantes filipinos baratos se han convertido en una alternativa muy atractiva para quienes quieren descubrir una gastronomía todavía poco conocida para parte del público madrileño. Arroces especiados, carnes marinadas, platos crujientes y recetas familiares forman ya parte del mapa gastronómico de la capital.

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