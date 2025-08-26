El Cabaret Kit Kat Klub llega a Madrid con su show más esperado

Uno de los próximos incentivos que ofrecerá la ciudad de Madrid a partir de este septiembre es el nuevo show de “Cabaret: el músical en el Kit Kat Klub”, una experiencia llena de magia y momentos vibrantes para los más disfrutones.

La web así define su espectáculo: Damas y caballeros, ¿pensaban que ya lo habían visto todo? ¡Ja! Claro, claro, Cabaret es amor, pasión y drama… pero no, no, esto es Cabaret llevado a otro nivel, donde la irreverencia y el caos no tienen límites. Y sí, el Kit Kat Klub ha aterrizado en Madrid, directamente desde Berlín, para que puedan ver lo que pasa cuando el amor y la desesperación se encuentran, cuando la música lo es todo y las reglas… bueno, las reglas no existen…

El espectáculo tendrá lugar en el Hotel Teatro Albéniz, situado en la calle de la Paz, 1, y contará con precios desde los 30 euros, restando la excusa del precio para no acudir. Si es accesible y, además, el coste de la entrada no es elevado, lo convierte en el plan perfecto para este próximo mes de septiembre.

El show cuenta con diferentes horarios a lo largo de la semana, desde los martes a las 20:30 horas hasta los miércoles, jueves y viernes a las 20 horas. El espectáculo se adapta a la flexibilidad de los fines de semana con horarios los sábados a las 17:00 y a las 20:30 horas y también contará con un programa los domingos a las 13:15 horas y 17:15 horas.

El musical ofrece una experiencia totalmente inmersiva, muy distinta a un montaje teatral tradicional. Aquí no hay gafas ni pantallas: todo ocurre en vivo, sin intermediarios tecnológicos. Desde el momento en que cruzas las puertas comienza la magia, con un pre-show que te sumerge en el ambiente del cabaret antes incluso de que empiece la función.

Durante la representación, los actores se entremezclan con el público, rompiendo la barrera entre escenario y platea. Con una copa en la mano, los asistentes disfrutan de música en directo, miradas furtivas y secretos escondidos en cada rincón. El escenario se disuelve en el espacio, haciendo que todo el recinto se convierta en cabaret, de modo que cada espectador vive una experiencia personalizada y única. Logrando convertir un plan en una experiencia que más tarde se fundirá en caluroso recuerdo del musical.

Cómo llegar

El espectáculo “Cabaret, el musical” se representa en el Hotel Teatro Albéniz, situado en la Calle de la Paz, número 1, en pleno centro de Madrid. Llegar hasta el recinto es muy sencillo gracias a su excelente ubicación y conexión con el transporte público. La manera más rápida y cómoda es utilizando el Metro de Madrid, con la estación Sol a través de las líneas 1, 2 y 3 a pocos minutos a pie del teatro, lo que permite acceder fácilmente desde cualquier punto de la ciudad. También hay varias líneas de autobús urbano, como la 002, 6, 26, 32, 50, 65, M1 y M3, que paran en las inmediaciones y conectan con los diferentes barrios de la zona.

Por su localización céntrica, el recinto también es accesible a pie desde lugares emblemáticos como la Puerta del Sol o la Plaza Mayor, convirtiendo el musical en un plan ideal para quienes deseen disfrutar de una experiencia cultural en el corazón de Madrid.