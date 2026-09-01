Black Coffee pinchará en el campus de la UAM el 11 de septiembre

El DJ y productor sudafricano Black Coffee pinchará en Madrid el próximo viernes 11 de septiembre de 2026. La cita será al aire libre en el recinto de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), en Cantoblanco, con apertura de puertas desde las 18:00 horas.

La propuesta arranca a media tarde para aprovechar las últimas horas de luz. Tras pasar por las cabinas de Ibiza y encabezar festivales por todo el mundo, el artista africano trae a la capital su mezcla de sonidos afro-house, percusiones tradicionales y bases electrónicas.

Tardeo al aire libre en el recinto universitario

A diferencia del formato habitual de sala nocturna, el evento apuesta por una jornada festiva diurna. Desde las 18:00 horas irá pasando público por el espacio adaptado dentro del campus, en una sesión que se alargará progresivamente hasta la medianoche.

Junto a Black Coffee, la jornada contará con varios DJs invitados que irán abriendo boca a lo largo de la tarde. El recinto sumará barras de bebida, puestos de comida rápida y áreas para descansar entre sesión y sesión.

Escenario, sonido y accesos al campus

La producción montará un escenario específico en una de las zonas abiertas de la UAM, equipado con un equipo de sonido de gran potencia e iluminación pensada para cuando caiga la noche.

Para llegar a Cantoblanco lo más directo es el transporte público. La estación de Cercanías Renfe de Cantoblanco Universidad (líneas C-4a y C-4b) conecta con Sol y Atocha en menos de 20 minutos, y existen varias líneas de autobuses interurbanos desde Plaza de Castilla.

Entradas a la venta

Las entradas ya pueden comprarse en la web oficial de la promotora. Al tratarse de un recinto con aforo acotado, la organización aconseja sacar los pases con tiempo.

Resumen del evento