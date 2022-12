Si todavía no tienes la receta para este plan de Navidad, no te pierdas entonces el entrante más sencillo de Karlos Arguiñano que no puede faltar en tu cena de Nochebuena. ¿De qué se trata? Sigue sus pasos y no te lo pierdas.

Sus recetas siempre son fáciles y sabrosas, y aquí es donde reside el secreto de este cocinero que traspasa fronteras por sus platos que son copiados por todos.

Este es el entrante más sencillo de Karlos Arguiñano para Nochebuena

Y es que es un plato que seguro suelen ya comer durante estas fechas. Con el salmón ahumados siempre podemos elaborar destacados entrantes, en forma de pinchos, tapas, aperitivos, con tartaletas, mezclado con aguacate o con mantequilla.

En su programa, Karlos Arguiñano ha explicado cuáles son los beneficios del salmón ahumado en la cocina, ello junto al arroz y wasabi. Así tienes un entrante realmente original y que gusta a todo el mundo.

Salmón ahumado, arroz y wasabi

Para realizar este plato, el chef ha explicado sus diversos ingredientes, como coger lonchas finas de salmón ahumado (debe ser de calidad), junto a arroz cocido, aguacate, pan de molde, cebollino y perejil (que nunca falta), wasabi en polvo, huevo, aceite de girasol, vinagre, y sal.

Para realizarlo es bien sencillo porque, aunque podamos seguir la receta de Arguiñano, también podemos hacer varios canapés de alimentos y sabores y especialmente con el salmón ahumado como protagonista.

En este caso, hay que dejar el wasabi, una cucharada de vinagre sal, el huevo y el aceite en una batidora o vaso directamente para servir. Así se realiza una mayonesa bien cremosa. Luego ponemos el arroz, el aguacate y cebollino picado previamente mezclado.

Luego hay que cortar el salmón ahumado en tiras, y dejarlo sobre los moldes de pan. Luego añadimos salmón picado al bol con el arroz, aguacate y el cebollino, junto a la mayonesa de wasabi.

Solo falta rellenar con el contenido del bol y cubrirlas con lo que sobra de las tiras de salmón que también se pueden aprovechar. A la hora de servirlo, Arguiñano lo hace con pan de molde que esté tostado y puede cortado en forma de bastones o rollitos. Así es un entrante que se reserva para estas fiestas o bien para muchas otras en forma de picoteo original.

Procura no pasarte con los entrantes porque, en estos días de fiesta, lo normal es que haya platos bien contundentes y no se llega a los postres.