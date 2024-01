Las colonias de mujer de Mercadona que son perfectas para regalar esta Navidad

La elección del regalo perfecto para esta temporada navideña puede tornarse un desafío, especialmente cuando se busca combinar calidad y precio. Sin embargo, aún estamos a tiempo de poder encontrar ese detalle o regalo especial para familiares o amigos. Los perfumes de Mercadona son una opción a tener en cuenta, ya que han conquistado los estantes y se han convertido en auténticos favoritos para muchas personas.

Las mejores colonias de Mercadona

No nos referimos a simples fragancias, sino a los auténticos protagonistas entre los perfumes más demandados en este supermercado. Son esos que vuelan de los estantes, aquellos que no solo son una opción económica, sino que además desprenden un aroma que evoca la sofisticación y la elegancia de las fragancias premium.

Comencemos con Rose Nude, que en esta temporada navideña viene acompañado de un elegante cofre con detalles de joyería. Este conjunto incluye un espejo, un cajón para guardar objetos personales, un body milk y una crema de manos. Lo mejor es su increíble precio es de tan solo 11,50 euros, una ganga si se compara con su contraparte, la amada Chloé by Chloé, que alcanza los 69,95 euros.

Por otro lado, tenemos Éclat, un aroma que recuerda al Escada Moon Sparkle y que, por solo 13 euros, ofrece una experiencia olfativa de la familia oriental. Esta Navidad, además, viene con un versátil colgante multiusos para gafas o móvil. Sin duda, otra opción excelente que brilla bajo cualquier árbol navideño.

Más opciones de colonias

El universo de la perfumería en Mercadona va más allá de estos dos destacados perfumes. Ofrece una gama amplia de productos de marca blanca que arrasan en popularidad entre sus clientes, abarcando desde cosméticos hasta mascarillas faciales.

Entre sus joyas están las colonias que se inspiran en reconocidas marcas, ofreciendo aromas similares a precios mucho más asequibles. Con hasta 40 variedades distintas de perfumes en sus estanterías, Mercadona se convierte en el destino perfecto para encontrar el regalo ideal en estas fechas festivas.

La calidad de estos perfumes, su equivalencia con fragancias de lujo y, sobre todo, su precio asequible son los pilares que han hecho de estas opciones una sensación entre los compradores. Son la apuesta de la cadena para ofrecer aromas de alta gama a costes accesibles, reduciendo su valor hasta diez, veinte o incluso treinta veces menos que sus contrapartes originales.

Dentro del catálogo de perfumes de imitación para mujeres, se encuentran opciones como Rose Nude, Flor de Mayo o Oud Noir, todas por menos de diez euros, algunas incluso por debajo de los siete. Por ejemplo, Luz de Flor Rosa es una alternativa para quienes buscan el aroma de Lovely de Sarah Jessica Parker, mientras que Límite for Her es equiparable a In2u by Calvin Klein.

Las alternativas para regalar en la sección de colonias de Mercadona para hombres son igualmente atractivas. Aunque en menor cantidad que las de mujeres, ofrecen desde fragancias frescas para el día a día hasta perfumes más intensos para ocasiones especiales. Entre ellas, destacan Gesto, similar a Boss de Hugo Boss, o Como tu fuerza, que se asemeja a Le Male de Jean Paul Gaultier, con un precio promedio de alrededor de 6 euros.

La clave para encontrar la fragancia perfecta en Mercadona es identificar la equivalencia con las marcas de renombre. si quieres el aroma de ‘Nina de Nina Ricci’ a un precio más asequible, prueba ‘Como tú. Fantasía’. Si buscas opciones masculinas, ‘Enciende’ puede ser tu ‘XS de Paco Rabanne’ y ‘Gesto’ es una excelente opción para los fanáticos de ‘Boss’ de ‘Hugo Boss’.

En resumen, Mercadona nos ofrece un amplio abanico de alternativas de calidad a precios asequibles, convirtiéndose en el paraíso de la perfumería para regalos durante la temporada navideña.