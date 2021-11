Si tienes hijos pequeños seguro que ya estarán con ganas de comenzar a ver a catálogos de juguetes y uno de los más esperados, el catálogo de juguetes de El Corte Inglés 2021 ya está disponible, de modo que nada como hacer un repaso para que sepáis cuáles son los juguetes del momento que seguro que vuestros «peques» se van a pedir para Navidad y Reyes.

El catálogo de juguetes de El Corte Inglés para la Navidad 2021

El catálogo de Juguetes de El Corte Inglés para la Navidad 2021 es uno de los más completos que podemos encontrar ya que incluye no solo las últimas novedades en juguetes, sino también, aquellos que más se piden así como juguetes que ya son clásicos y como no, algunos que solo vais a encontrar en exclusiva en El Corte Inglés. Un catálogo con casi 600 páginas (en su edición online) por lo que son muchos los juguetes que vais a poder consultar aunque entre los que más destacan tenemos:

Juguetes de construcción sostenibles

Este año El Corte Inglés apuesta más que nunca por los juguetes sostenibles, entre los que destacan algunos de construcciones y piezas elaborados todos ellos con madera.

Muñecos bebé

Los niños y niñas en edad preescolar juegan mucho con bebés y muñecos pequeños. En este catálogo tienes muchos bebés de juguete para elegir, como los de la colección Lil ‘Cutesies que tienen expresiones adorables y que son losmás pedidos para esta Navidad. Además podemos comprar también sus accesorios, como cunas o cochecitos de paseo.

Muñecas fantasía

PinyPon, Barbie, My Little Pony o también, Nancy, Bratz, Little Live Pets o Enchantimals. Figuras y muñecas de fantasía que podemos encontrar también en este catálogo, junto a sus complementos, algunos de ellos solo en exclusiva en El Corte Inglés.

Pequeños artistas

Si tienes un hijo o hija al que le gusten los juguetes de creatividad, este es su apartado dentro del catálogo de El Corte Inglés donde van a encontrar juguetes para hacer pulseras, pegatinas, para pintar o también, talleres de plastilina.

Juegos y puzzles

En este apartado del catálogo de juguetes de El Corte Inglés para esta Navidad vais a poder encontrar los mejores juguetes de mesa, algunos de ellos los que podéis ver a todas horas anunciados en televisión, por lo que seguro que van a ser los más vendidos este año.

Construcciones

En el apartado de construcciones de este catálogo para Navidad 2021 destacando sobre todo los juguetes de Lego, con colecciones especiales como por ejemplo, la dedicada a Harry Potter.

Figuras de Acción

Las figuras de acción, como las de Marvel o Star Wars, son también protagonistas dentro del catálogo de juguetes de El Corte Inglés para esta Navidad.

Videojuegos

Y no nos olvidamos de los videojuegos que muchos niños solicitan durante la temporada navideña. Así, podéis encontrar aquellos que son las últimas novedades para consolas como PlayStation o Nintendo Switch.

Crea tu carta con el catálogo de juguetes digital de El Corte Inglés.

Mediante la edición digital del catálogo de Juguetes de El Corte Inglés para Navidad 2021 vais a tener acceso además a crear vuestra propia carta, para que a los niños no se les olvide pedir nada. Además, es muy fácil rellenarla, ya que solo tenéis que ir marcando con un corazón los juguetes que vayáis viendo y que le gusten a los niños. Luego os vais al apartado «Crea tu carta» y veréis como aparecen listados los juguetes marcados.