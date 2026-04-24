Se recomienda a quienes tengan un bebedero para pájaros que le añadan algún elemento natural

En cualquier huerto o jardín, uno de los principales desafíos, especialmente durante los meses de verano, es mantener limpia el agua del bebedero para pájaros. En cuestión de días, se vuelve verdosa por la proliferación de algas, y ese aspecto turbio termina ahuyentando a las aves. Una solución sencilla y económica, recomendada por expertos, consiste en colocar un pequeño fragmento de cobre en el agua. Este metal actúa como alguicida natural al liberar iones que frenan el crecimiento de algas.

El cobre es conocido por sus propiedades alguicidas desde hace décadas y se utiliza habitualmente en estanques y embalses. Al permanecer en contacto con el agua, libera iones de manera lenta mediante un proceso llamado lixiviación iónica. Estas partículas afectan a las algas al interferir en sus funciones vitales, alterando la membrana celular y dificultando la fotosíntesis. Como consecuencia, su crecimiento se reduce y el agua se mantiene limpia durante más tiempo.

El truco definitivo para cuidar el bebedero para pájaros

@saraconstantinod 🌸 Así puedes tener un bebedero responsable para colibríes 🌸 Los bebederos pueden ser una ayuda temporal solo si se usan bien… y nunca reemplazan a las flores. 🌿 🌞Recuerda: lo ideal siempre es sembrar plantas nativas productoras de néctar para crear verdaderos seguros. La cuenta @adoptauncolibri explica a profundidad este tema para que la conozcas 💚 ✨ Si vas a poner un bebedero, solo lo puedes hacer bien: ✅ Usa 1 parte de azúcar blanca refinada y 4 partes de agua (¡nunca panela ni azúcar morena ni miel ni orgánica!). El colibrí no puede digerir el hierro presente en la melaza. SOLO AZÚCAR BLANCA REDINADA. ✅ El jarabe comercial que venden, es malo para su salud. ✅ Lava el bebedero a diario —cada 3-4 h si hace calor— para evitar hongos mortales. ✅ Nunca lo pongas al sol directo si es de plástico. Y si no vas a cuidarlo bien… ❌ mejor no lo pongas. 💚 Los colibríes no solo necesitan néctar: también un entorno sano, sin pesticidas ni depredadores (¡cuidado con los gatos al aire libre!). 🌿 Cuéntame en los comentarios: ¿ya tienes plantas nativas en tu jardín? Videos hermosos de @martinmadhu ♬ Reflection on Peace – Adauto Assis

Los expertos recomiendan utilizar cobre puro o de alta calidad, como pequeños trozos de cable sin recubrimiento, láminas finas o fragmentos de tubería. También pueden servir monedas antiguas con alto contenido de cobre, aunque conviene comprobar su composición, ya que muchas monedas actuales incluyen zinc, un metal que en exceso puede resultar dañino.

Para aplicarlo correctamente, basta con colocar una o dos piezas pequeñas en el fondo del bebedero. En recipientes de hasta dos litros, un fragmento de unos cinco centímetros suele ser suficiente; es importante no excederse, ya que concentraciones elevadas de cobre pueden afectar a las aves, sobre todo a las más pequeñas. Además, se debe evitar cualquier pieza con pintura, barniz o aleaciones desconocidas, ya que podrían liberar sustancias tóxicas.

Ahora bien, aunque el cobre ayuda a controlar las algas, no sustituye el mantenimiento habitual: es fundamental cambiar el agua al menos dos veces por semana para evitar la proliferación de bacterias o larvas de mosquitos. Asimismo, es importante sustituir las piezas de cobre cada dos o tres meses, ya que con el tiempo pierden eficacia al disminuir la liberación de iones.

Más allá del agua, hay otros factores que influyen en que el bebedero resulte atractivo y seguro para los pájaros. La ubicación es fundamental: un lugar con sombra parcial, especialmente durante las horas más calurosas, evita que el agua se caliente en exceso y reduce el crecimiento de microorganismos. Por otro lado, la altura y el entorno deben ofrecer protección frente a depredadores; colocar el bebedero al menos a un metro del suelo dificulta el acceso de gatos, y situarlo cerca de arbustos o ramas permite a las aves refugiarse rápidamente sin quedar ocultas ante posibles amenazas.

Para facilitar su uso, se pueden añadir piedras o guijarros en el fondo, que sirven como apoyo para aves pequeñas. La limpieza regular también es esencial: un cepillado semanal con agua y vinagre diluido ayuda a mantener el recipiente en buen estado sin recurrir a productos químicos agresivos. En verano, además, es recomendable rellenar el agua con frecuencia para evitar que se caliente o ensucie con rapidez.

Un bebedero con agua limpia y clara resulta mucho más atractivo para las aves, ya que el agua no sólo sirve para beber: también es fundamental para el baño, lo que les permite mantener el plumaje, eliminar parásitos y regular su temperatura. Cuando un jardín ofrece agua limpia, refugio y alimento, poco a poco se vuelve más rico en biodiversidad. Un gesto tan simple como añadir cobre y cuidar el bebedero puede atraer a numerosas especies y transformar el espacio en un pequeño oasis para la fauna urbana.

En conclusión, el uso de pequeños elementos de cobre en el bebedero para pájaros es una solución eficaz y natural para mantener el agua más limpia y reducir la aparición de algas.