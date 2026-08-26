Preocupación máxima entre los biólogos por la expansión en aguas españolas de una ostra tropical considerada la primera especie invasora del Mediterráneo

La expansión de Pinctada radiata por el Mediterráneo occidental preocupa a la comunidad científica. Esta ostra perlífera de origen tropical ha avanzado por las costas españolas durante la última década, favorecida por el aumento de la temperatura del mar y su elevada capacidad de dispersión larvaria.

Los investigadores vigilan ahora su avance mediante una red internacional de alerta temprana.

La ostra tropical Pinctada radiata avanza por el Mediterráneo español

La ostra Pinctada radiata procede del mar Rojo y llegó al Mediterráneo tras la apertura del canal de Suez en 1869. Por este motivo, los investigadores la consideran la primera especie invasora que entró en esta cuenca a través de esa vía. Actualmente, su presencia se extiende por distintos puntos del Mediterráneo occidental.

La expansión de esta especie invasora destaca por su capacidad para dispersarse mediante larvas transportadas por las corrientes. El estudio coordinado por Diego Kersting, investigador del Instituto de Acuicultura Torre de la Sal del CSIC analiza su evolución a partir de una red de 132 puntos repartidos en ocho países mediterráneos.

Los registros obtenidos entre 2015 y 2024 muestran nuevos episodios de colonización, especialmente en el Mediterráneo occidental. En España, los datos más antiguos recopilados por esta red corresponden a Baleares, donde la especie ya estaba presente en 2016. Desde allí, su avance alcanzó otros enclaves de la costa mediterránea.

¿Dónde se ha detectado la especie invasora en España?

Los investigadores han documentado la presencia de Pinctada radiata desde las Islas Baleares hasta Agua Amarga, en Almería. En las Islas Columbretes, en Castellón, los colectores de larvas detectaron ejemplares por primera vez en 2020. Sin embargo, el asentamiento en el medio natural no se confirmó hasta 2022.

La red también permite controlar otros puntos de la Comunidad Valenciana, entre ellos las aguas de la Sierra de Irta y el Cabo de San Antonio. Según la Agencia SINC, por ahora no se han observado asentamientos más allá de Agua Amarga.

Estos colectores funcionan como sistemas de alerta temprana. Las mallas proporcionan una superficie donde pueden asentarse las larvas que transportan las corrientes.

Así, los científicos pueden detectar la llegada de una especie antes de que consiga establecerse de forma visible en un nuevo enclave.

¿Por qué preocupa el avance de Pinctada radiata?

El calentamiento del Mediterráneo constituye uno de los principales factores que favorecen la expansión de esta ostra tropical. Según los investigadores del IATS-CSIC, este mar se calienta actualmente a un ritmo tres veces superior a la media global.

En Sa Dragonera (Mallorca) la temperatura superficial ha alcanzado recientemente los 33 grados. En Columbretes, además, ha aumentado 1,5 grados desde 1990.

La especie figura entre las 100 invasoras más peligrosas del Mediterráneo por sus posibles efectos sobre la biodiversidad autóctona. En el Mediterráneo oriental, su consolidación ya ha provocado el desplazamiento de especies locales y alteraciones en la cadena trófica.

El trabajo, publicado en Marine Environmental Research por un equipo de más de 70 investigadores, plantea mantener y reforzar esta vigilancia. Los científicos reclaman financiación estable para la red de colectores, considerada una herramienta esencial para detectar nuevas expansiones y reducir los costes ambientales y económicos asociados a las especies invasoras.