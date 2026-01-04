Los científicos no dan crédito: nace una cría de una especie en peligro de extinción ante la mirada de los visitantes en este zoo de Andalucía

BIOPARC Fuengirola vivió el pasado 29 de noviembre una jornada histórica con el nacimiento de una cría de gorila de llanura occidental (Gorilla gorilla gorilla), una especie en grave peligro de extinción. El nacimiento, que tuvo lugar a las 14:50 horas, se produjo en el recinto exterior del parque y a plena luz del día, ante la atenta mirada de numerosos visitantes que fueron testigos de un acontecimiento excepcional.

Se trata de un hecho de enorme relevancia no sólo para BIOPARC Fuengirola, sino también para los programas europeos de conservación, ya que esta cría se convierte en el primer gorila nacido en España en y en el segundo nacimiento registrado en toda Europa en 2025. Un logro extraordinario dentro del Programa Europeo de Especies Amenazadas (EEP), coordinado por la Asociación Europea de Zoos y Acuarios (EAZA).

Nacimiento de una especie en peligro de extinción

El nacimiento sorprendió incluso al propio equipo técnico del parque. Aunque la zona estaba completamente preparada para un posible alumbramiento, la hembra Wefa decidió dar a luz en el exterior.

«A pesar de que todo estaba listo en el recinto interior, Wefa optó por el exterior, un espacio familiar para ella, donde se siente segura y tranquila», explica Jesús Recuero, director técnico y veterinario de BIOPARC Fuengirola. «Es una decisión completamente natural y refleja el alto nivel de bienestar y confianza que tiene el animal en su entorno».

La reproducción de Wefa no fue fruto del azar. La EAZA autorizó esta reproducción la pasada primavera, tras un exhaustivo análisis genético y demográfico del programa europeo de gorilas. Cada nacimiento dentro de estos programas está cuidadosamente planificado con el objetivo de preservar la diversidad genética de una subespecie catalogada como «En Peligro Crítico de Extinción» por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

«Para muchas personas fue una escena propia de un documental de naturaleza. Un regalo inesperado y profundamente emocionante», destacan desde el equipo técnico del parque. Tras el nacimiento, Wefa empezó a limpiar a la cría con delicadeza; luego, la abrazó, la olfateó y la mantuvo pegada a su cuerpo. Mientras tanto, el resto del grupo se aproximó con cautela, mostrando interés por el nuevo miembro, pero siempre manteniendo una distancia respetuosa. Este comportamiento es habitual en los grupos de gorilas, donde la cohesión social y el respeto por la madre y la cría son fundamentales.

«Wefa tiene el aprendizaje y la experiencia necesarios para cuidar de su bebé, y lo está haciendo de forma impecable desde el primer momento», asegura Recuero.

Un nombre con historia

Tras el nacimiento, BIOPARC Fuengirola impulsó una votación popular para elegir el nombre de la cría, una iniciativa que contó con una gran participación del público. Finalmente, Ernie se alzó como la opción ganadora con el 44 % de los votos, seguido de Goodall (31 %) y Kasai (24 %).

El nombre Ernie rinde homenaje a Ernest, uno de los gorilas más emblemáticos en la historia del parque, un macho mítico que formó parte de los inicios de BIOPARC Fuengirola y que se convirtió en un auténtico símbolo del centro. Ernest falleció en 2017 por causas naturales, a los 45 años, y ahora Ernie continúa ese legado.

Un nacimiento clave para la conservación

«Desde la llegada de su primer grupo de gorilas en 2004, BIOPARC Fuengirola ha mantenido un firme compromiso con la conservación del gorila de llanura occidental, consolidándose como un centro de referencia en Europa. Tras años de experiencia y mejora continua en bienestar animal, el parque fue designado para acoger un grupo reproductor dentro del Programa Europeo de Especies en Peligro (EEP), logrando hitos como el nacimiento de Ekan, el primer gorila nacido en Andalucía, y ahora el de Ernie.

Esta labor resulta clave en un contexto crítico, ya que el gorila de llanura occidental está catalogado por la UICN como «En Peligro Crítico de Extinción», amenazado principalmente por la pérdida de hábitat y la caza furtiva. Cada nacimiento supone un paso fundamental para la supervivencia futura de la especie», detalla BIOPARC.

Asimismo, la incorporación de una nueva cría aporta múltiples beneficios al grupo: refuerza las interacciones sociales entre los miembros, estimula comportamientos naturales de cuidados y aprendizaje, y fortalece la cohesión de la manada. En los gorilas, las nuevas crías favorecen también la transmisión de comportamientos culturales y sociales de una generación a otra.

A lo largo del último siglo, la población del gorila de llanura occidental ha experimentado un fuerte declive. A comienzos del siglo XX era una subespecie ampliamente distribuida y relativamente abundante en las selvas del África central, pero la caza furtiva y la pérdida de hábitat provocaron una reducción constante de sus poblaciones. Aunque en la actualidad se estima que aún quedan varios cientos de miles de individuos, la tendencia sigue siendo negativa, lo que ha llevado a la UICN a clasificar a la subespecie como «En Peligro Crítico de Extinción».