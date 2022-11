Selección de Alemania para el Mundial de Qatar: jugadores, portero, entrenador, estrellas…

La selección alemana de fútbol quedó encuadrada en el grupo E del Mundial de Qatar 2022. Junto a Alemania están España, Costa Rica y Japón, por lo que, a priori, el combinado germano debería ser, junto a los de Luis Enrique, gran favorito para clasificarse para los octavos de final, aunque los nipones han armado un buen equipo y sueñan con colarse entre los dos primeros y dejar a alguna de las favoritas fuera.

La Mannschaft es una de las selecciones más laureadas de la historia al haber ganado 4 Mundiales -al igual que Italia-. Sólo Brasil ha levantado más Copas del Mundo que los germanos y curiosamente la última vez que los alemanes se coronaron como la mejor selección del planeta fue en 2014 en la edición que se celebró en el país sudamericano. Este año intentarán seguir ampliando su palmarés, pero es cierto que tienen algunas carencias que en otras ocasiones no tenía.

Todos los jugadores de la selección alemana de fútbol

Ya se conoce la convocatoria final de la selección alemana para el Mundial de Qatar 2022 y se ha confirmado la presencia de jugadores que se presuponían que serían fijos si no había lesiones que les impidiesen estar en la cita mundialista. De la Liga Santander destaca el guardameta del Barcelona Marc-André Ter Stegen y uno de los centrales que será titular como es el madridista Antonio Rüdiger.

En cuanto a otros pilares fundamentales de esta selección encontramos a veteranos como Thomas Müller o Manuel Neuer. Ambos son futbolistas del Bayern de Múnich y no serán los únicos representantes, ya que futbolistas como Kimmich, Goretzka, Gnabry o Leroy Sané también estarán peleando por la Copa del Mundo.

Otros jugadores como Kai Havertz o Gündogan llegarán desde el Chelsea y el Manchester City, pero lo cierto es que en la selección alemana hay varios jóvenes que tienen mucho futuro por delante y tendrán la oportunidad de disputar su primer Mundial. Musiala y Adeyemi apuntan a ser importantes y tratarán de ayudar a la Mannschaft a superar la fase de grupos y seguir avanzando en las rondas eliminatorias.

Porteros: Neuer, Ter Stegen y Trapp.

Defensas: Armel Bella Kotchap, Matthias Ginter, Christian Günter, Thilo Kehrer, Lukas Klostermann, David Raum, Antonio Rüdiger, Nico Schlotterbeck y Niklas Süle.

Centrocampistas: Gündogan, Mario Götze, Julian Brandt, Niclas Füllkrug, Serge Gnabry, Leon Goretzka, Kai Havertz y Joshua Kimmich.

Delanteros: Leroy Sané, Hofmann, Moukoko, Jamal Musiala, Karim Adeyemi y Thomas Müller.

¿Quién es el portero de la selección de Alemania para el Mundial de Qatar 2022?

Manuel Neuer y Marc-André Ter Stegen pelearán por un puesto en el equipo titular. El debate entre ambos ha venido de lejos y ha sido el veterano guardameta del Bayern de Múnich el que se ha quedado como el guardameta principal, llegando, incluso, a que el azulgrana no viajase con el combinado de su país para no ser suplente. Kevin Trapp es el tercer guardameta en el Mundial de Qatar 2022.

Quién es el entrenador de la selección alemana

Actualmente el seleccionador de Alemania es Hansi Flick. Nacido en Heidelberg en 1965 ha explotado como técnico en los últimos años porque durante una etapa de su carrera estuvo como ayudante de Joachim Löw -al que terminó sustituyendo-, por lo que conoce perfectamente el funcionamiento del combinado germano.

Ha pasado por los banquillos Bayern de Múnich y por el Hoffenheim, aunque también hizo carrera como futbolista en clubes como el Bayern o Colonia. Cabe destacar en su palmarés las dos Bundesligas que ganó en Múnich, además de una Champions League, una Supercopa de Europa y un Mundial de clubes.

Los puntos fuertes y débiles del equipo

Ahora mismo la selección alemana no atraviesa el mejor momento de su historia. Tal vez ya no tengan ese poderío que siempre ha caracterizado a la Mannschaft, pero nunca se debe subestimar a un combinado que ha logrado ganar 4 Mundiales. Con la portería bien cubierta y con un centro del campo bastante potente con los extremos y los mediapuntas, tal vez la delantera sea la posición que más le falla porque los futbolistas que tienen, como Timo Werner, no son goleadores puros como lo era recientemente Miroslav Klose.

La camiseta de la selección alemana

La Federación Alemana de Fútbol anunció hace un tiempo los diseños de las equipaciones de la selección germana en este Mundial de Qatar 2022. El mítico color blanco estará presente en la primera camiseta, pero estará atravesado por una línea negra de bastante grosor con la que se inspira en la que utilizaban en 1908. Además, cabe destacar que la selección femenina también lucirá esta elástica durante los dos próximos años.