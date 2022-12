Portugal se lanza a por Mourinho: podría ser seleccionador sin dejar la Roma

José Mourinho podría ser el próximo entrenador de la selección de Portugal y suplir a Fernando Santos tras el fiasco en los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022 ante Marruecos. El actual seleccionador no ha cumplido con las expectativas depositadas en él y desde la secretaría técnica estarían contemplando otras opciones donde aparece un nombre en rojo y subrayado: The Special One.

El quid de la cuestión está en que Mourinho está actualmente embarcado en el proyecto que le planteó la Roma hace ya más de un año. Entró a principios de la temporada pasada y en la actual están tomando forma sus ideas en el equipo. De hecho, la apuesta en él fue alta y tiene contrato hasta junio de 2024. La cuestión es que, según medios italianos, la posibilidad de que el portugués entrene a su país no tendría que pasar estrictamente por dejar el club transalpino, sino que podría compaginar ambas funciones.

No es algo muy habitual que un entrenador alterne su cargo como entrenador de club y entrenador de selección, principalmente al más alto nivel como sería el caso de José Mourinho si acaba siendo el elegido para dirigir a la selección portuguesa y mantiene su cargo de técnico de la Roma. El parón de clubes que precede a cada ventana de partidos internacionales daría ese cuartelillo necesario al luso y su cuerpo técnico para poder llevar adelante ambas plantillas.

Fernando Santos lleva un largo periodo como seleccionador de Portugal. El luso, de 68 años, entró al cargo en septiembre de 2014 y desde entonces ha dirigido de manera ininterrumpida al combinado nacional. Actualmente tiene contrato hasta 2024 con la Federación de Portugal pero tras el varapalo en el Mundial de Qatar 2022, su crédito parece consumido.

El nombre de José Mourinho ha estado ligado en numerosas ocasiones a Portugal. Es uno de los técnicos más capacitados del país y uno de los que más trofeos ha logrado durante su carrera, con más de mil partidos dirigidos a su espalda en clubes. Benfica, Leiria, Oporto, Chelsea (en dos ocasiones), Inter, Real Madrid, Manchester United, Tottenham y Roma lustran su currículo, uno de los más destacados del mundo.

Es La Gazzetta dello Sport la que adelanta el interés de Portugal en Mourinho, en candidato número uno y favorito para que tome el control de la absoluta, y añaden que no habría contratiempos para que pudiera compaginar ambas funciones, con la selección y con la Roma. De primeras, parece una situación compleja y nada sencilla, pero retos más grandes ha tenido a lo largo de su carrera el portugués.