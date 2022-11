Operación central para Rodri

Rodrigo Hernández es mucho más que un mediocentro para Luis Enrique. El madrileño llega al Mundial de Qatar con galones y experiencia tras sumar ya 34 internacionalidades, pero también con la etiqueta de comodín para Luis Enrique. Si bien es cierto que su posición preferida está en el pivote, ya sea solo o junto a Sergio Busquets, el seleccionador asturiano le ve como un potencial central que puede ejercer en esa zona del campo en diferentes momentos. La primera vez que lo hizo fue ante Portugal en Braga, en un partido donde el combinado nacional ganó y se clasificó para la fase final de la Liga de Naciones, y el resultado dejó muy satisfecho al seleccionador.

Tras ganar a Portugal con un gol de Morata en los minutos finales del encuentro, Luis Enrique acudió a sala de prensa y destacó el papel de Rodrigo como central, que aquella noche formó junto a Pau Torres. El duelo lo comenzó en su posición, en el centro del campo, pero en el descanso la amarilla que vio Guillamón llevó al técnico a dejar al jugador del Valencia en la caseta, a dar entrada a Busquets y a retrasar la posición del futbolista del Manchester City, que demostró que puede ser una alternativa.

De hecho, Rodrigo no esconde que posibilidad no les desagrada para nada. «Es una posición de las más parecidas a jugar de pivote. Me puedo adaptar perfectamente. Por condiciones físicas estoy preparado. Contra Portugal jugué de central. Yo lo que quiero es jugar y estoy abierto a cualquier opción», valoró antes del duelo contra Jordania.

Con Rodrigo en el centro de la defensa, la selección española gana físico, posicionamiento y calidad. Su 1,91 sube la altura media de los centrales del combinado nacional, mientras que pocos dentro del equipo entienden el juego y sacan la pelota como lo hace el de Madrid. Además, es diestro, justo lo que más busca la selección española, y conoce a la perfección a Laporte, ya que son compañeros de equipo, por lo que se podrían entender desde el primer minuto.

Permuta con Guillamón

Por otro lado, si Rodrigo puede retrasar su posición al centro de la defensa, Hugo Guillamón la puede adelantar al centro del campo. El valencianista está jugando de pivote en su club y es otra posibilidad que maneja un Luis Enrique que se decantó por él tras quedarse prendado de su fútbol y su actitud durante la concentración de septiembre.