Modric: «No puedo creer que se haya pitado este penalti»

Luka Modric atendió a la prensa española tras la eliminación de Croacia en el Mundial de Qatar. El centrocampista del Real Madrid reconoció que no se podía creer que le hubiesen señalado ese penalti inexistente a Argentina, después de un choque fortuito de Julián Álvarez con Livakovic. «No puedo creer que se haya pitado este penalti», aseguraba el capitán del combinado croata al término de la primera semifinal después de haber visto repetida la acción.

«Este es un momento clave porque estábamos bien, controlando el partido. Luego vino el córner, que no nos da el árbitro, y después el penalti, que no era porque él tira y se choca con nuestro portero. Va a por él. No puedo creer que se haya pitado este penalti. Esto cambia un poco el partido, pero bueno ya está. Como he dicho, ahora toca recuperarse e intentar ganar el próximo partido», comentó Modric sobre la acción más polémica del encuentro que permitió a Argentina inaugurar el marcador.

Respecto a la eliminación, el centrocampista croata lamentó no haber podido llegar a una nueva final y afirma que el objetivo ahora es conseguir el tercer puesto: «Desafortunadamente, no ha podido ser. Ya está. Ahora hay que recuperarse e intentar ganar el partido por el tercer puesto. Estamos tristes, esperábamos estar en otra final pero no ha podido ser. Hay que felicitar a Argentina».

Al ser preguntado sobre si el partido del próximo sábado a las 16 horas es un castigo o una consolación, Modric deja claro que jugar con Croacia «nunca es un castigo» y que van a por el tercer puesto. «No, nunca es un castigo. Hemos hecho un Mundial muy bueno. Un partido con la selección de Croacia nunca es un castigo. Está el bronce en juego, tenemos que prepararnos porque si lo conseguimos será un éxito».