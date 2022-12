Mbappé acepta pagar 90.000 euros para no dar publicidad a una marca de cerveza

Kylian Mbappé se hará cargo de las multas que reciba la Federación Francesa de Fútbol por parte de la FIFA por su boicot a las bebidas alcohólicas. La cuenta del jugador ya asciende a 90.000 euros y promete que puede engordar en las próximas citas si vuelve a ser elegido como el MVP del partido.

El delantero ha recibido en tres ocasiones este galardón en lo que va de torneo evitando posar con el trofeo que la marca de cervezas americana Budweiser ha diseñado para el campeonato. Por cada vez que lo ha rechazado, la Federación gala ha recibido una multa de 30.000 euros y ahora Mbappé ha anunciado que se hará cargo gustosamente de todos los gastos ocasionados.

La estrella del Paris Saint Germain ya se negó en su momento a salir en anuncios televisivos con la selección francesa. Su estrategia de imagen pivota en no dejarse relacionar ni con las citadas bebidas alcohólicas, así como con marcas de comida basura y también con casa de apuestas.

«Estoy concentrado en ganar el Mundial y no quiero perder energía con otras cosas. Por este motivo no he salido a rueda de prensa hasta ahora. Sin embargo, me dijeron que la Federación se arriesgó a una multa por este motivo. Así que acepto pagar personalmente todas las multas que lleguen», dijo Kylian sobre su boicot.

Mbappé acumula actualmente cinco goles en la Copa del Mundo y va como un tiro hacia su primera Bota de Oro en este evento. El jugador ha dejado clara su inflexible postura contra el alcohol en una actitud que también ha sido aplaudida por sus propietarios del Paris Saint Germain, quienes impidieron la venta de cervezas en los estadios a 48 horas del inicio del Mundial.

Kylian ha querido dejar claro que este interés por boicotear al alcohol no atiende a ningún tipo de razón política, pero no es menos cierto que esta imagen limpia ha sido aplaudida desde Qatar. El jugador, además, ha boicoteado las preguntas sobre su futuro deportivo. «Ahora mismo sólo voy a hablar de Francia», zanjó mientras todo el mundo tiene la lupa puesta sobre él.