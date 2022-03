Su nombre está escrito con letras mayúsculas en la historia de la Selección. Marcelino Martínez Cao (Ares, La Coruña, 29 de abril de 1940) es el autor del gol que durante muchísimos años fue el mayor hito de nuestro combinado nacional, la Eurocopa de 1964, conquistada en el estadio Santiago Bernabéu.

La Real Federación Española de Fútbol, a través de la asociación ‘Leyendas España’, quiere homenajear y recordar a todos aquellos que en su día defendieron la camiseta de la Selección. Con motivo del partido ante Islandia en La Coruña, Marcelino era uno de los presentes en tan emotivo acto. Después de llevarse la gran ovación del día y orgulloso con una camiseta con el dorsal, 288 que índica su número en la lista de debutantes con España, atiende a OKDIARIO.

Pregunta: Ha recibido un merecido homenaje.

Respuesta: Es muy bonito que se recuerde a la gente que ha hecho historia con la Selección. El futbolista es agradecido, el deportista en general. Hemos vestido la misma camiseta y pasan los años, pero no los recuerdos. Todos tenemos la misma ilusión de que esta camiseta esté muy arriba con todos los compañeros futuros y también los presentes.

P: Usted llevó esta camiseta hasta lo más alto por primera vez.

R: Eran momentos difíciles porque el jefe del Estado no quería jugar contra la URSS (la final de la Eurocopa de 1964) por el miedo a perder y que los recuerdos fuesen nefastos de cara a él. Nosotros nos opusimos y dijimos que si no jugábamos no lo haríamos más con la Selección. A Franco no le gustaba ir al fútbol, le gustaban los toros, la caza y la pesca. Pudimos más que el Gobierno para seguir jugando con la Selección.

P: ¿Cuántas veces ha recordado su gol?

R: Teníamos una selección impresionante. La URSS con 300 millones de habitantes se creía que no teníamos posibilidad. Pero nosotros sabíamos que éramos los favoritos. Éramos una selección para haber jugado unos cuantos mundiales más porque la media de edad era de 24 años. Fue el primer gran triunfo que tuvo España y lo demás es una anécdota (risas).

P: ¿Ha cambiado mucho el fútbol?

R: Es distinto. Hoy el entrenador tiene mucha más presencia en los partidos e intenta jugar de tal forma para no dar facilidades al contrario y acabar perdiendo. Entonces, lógicamente, la táctica que se emplea hoy es mayor a la de nuestros tiempos. Antes el entrenador no tenía tanta importancia. Hoy se juega a no perder y al balón parado. Los jugadores tienen la misma clase que antes, pero se juega con cierto miedo.

P: ¿Le gusta Luis Enrique?

R: Luis Enrique es un hombre que juega al ataque e imprime carácter a esta Selección. Ya lo hacía como jugador, en el centro del campo era un aristócrata del fútbol. Era muy difícil y sólido para los equipos contrarios y sabía jugar muy bien hacia adelante. Esa es la filosofía que ha traído a la Selección. Quiere tener la posesión, pero en un fútbol vertical. Y eso me gusta. Sabe que donde se ganan los partidos es en la portería contraria. Le da confianza a la gente y me consta que ayuda mucho a los jóvenes.

P: Ya tenemos aquí a la nueva generación.

R: Me gusta esta generación, es sensacional. Tienen una media de edad muy joven, pero es un equipo para ganar el Mundial. Si gana este campeonato, esta Selección va a ganar un par de ellos más.

P: ¿Hay algún jugador que le llame la atención?

R: No quiero destacar a uno por encima de otro cuando juegan con la Selección. Aquí todos son los mejores.

P: ¿Debe seguir Luis Enrique?

R: Dije lo mismo en la etapa de Luis Aragonés cuando se decía que quería dejarlo. Dije que si ganaba debía seguir porque había creado esa selección. Luego vino Del Bosque y se ganaron cosas, pero se lo dejaron muy hecho. Tiene mérito porque lo ganó, pero el equipo era de Luis Aragonés. Esta gente es de Luis Enrique.