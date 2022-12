Luis Suárez raja de la FIFA entre lágrimas: ¿Por qué siempre contra Uruguay?

La eliminación de Uruguay ha supuesto el último partido de Luis Suárez en un Mundial. El ex jugador del Barcelona o del Atlético de Madrid, entre otros, no pudo contener la emoción al término del encuentro ante Ghana, en el que se confirmó la eliminación de los charrúas pese a su victoria por 2-0. En el encuentro reclamaron dos posibles penaltis, sobre Darwin Núñez y Cavani, que llevaron al veterano delantero a quejarse por el distinto trato que considera que la FIFA le da a Uruguay respecto a otras selecciones.

«Estoy desilusionado, con tristeza, obviamente te da bronca. Somos autocríticos que los dos primeros partidos no estuvimos a la altura, pero hoy ganamos», comenzó diciendo Suárez. El delantero no dudó en disparar contra la FIFA, puesto que los celestes se quedaron a un único gol de meterse en octavos, reclamando dos penaltis que no se señalaron: «Hoy veo penal a Edi (Cavani), porque el de Ghana le corta la carrera. La de Darwin es penal clarísimo también. No son excusas, pero se están cobrando penales increíbles en esta Copa del Mundo».

«Se cobran cosas increíbles y ahí esta el Comité de Árbitros y la FIFA de nuevo, que tiene que explicarse mejor. Hoy después del partido quise darle un abrazo a mi mujer y a mi hijo y no me dejaron que bajaran, cuando el otro día había un jugador de Francia con su hijo en el banco de suplentes. Entonces te preguntas ‘¿Por qué siempre contra Uruguay?’. Parece que Uruguay tiene que tener otro poderío a nivel mediático».

Trató de contener la emoción el futbolista de Nacional, pero no pudo una vez que empezó a hablar sobre sus hijos: «Tuve la suerte de jugar mi cuarto Mundial y mi hijo de cuatro años no me había visto ganar un partido en el Mundial. Hoy lo vio, pero se va con la imagen de esa tristeza. Qué es eso para un padre. Para un jugador es difícil. Toca animar a los compañeros a seguir».