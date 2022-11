Luis Enrique: «Japón es un equipo de pesados»

Luis Enrique atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrentará a Japón y España en la tercera jornada de la fase de grupos del Mundial de Qatar. El combinado nacional estará en octavos de final si puntúa, mientras que se podría clasificar si pierde y Alemania gana a Costa Rica, aunque no por una goleada histórica que le supere en la diferencia de goles.

Rotaciones

«Todavía falta un entrenamiento, pero no pensamos especular con ningún jugador. No hay nada que proteger y sólo pensamos en ganar el partido. Estamos en un grupo de la muerte y, aunque tenemos ciertas ventajas, no vamos a especular».

Portería

«Más que mis palabras, hay tenéis que valorar mis acciones».

Presión

«Cuando ocurre un hecho como los directos, cada uno hace una interpretación. Os expliqué mis sensaciones y sí es lo que yo pienso. Hay mucho topicazo con que las concentraciones tienen que ser rígidas. Yo les dije desde el primer día que tenía que disfrutar, porque así uno hace mejor su trabajo. La presión es un privilegio porque lo sentimos así. Representamos a un país y esa frase busca mucho lo que busca esta selección. Los jugadores tienen experiencia y no creo que porque su entrenador haga directos se tienen que sentir más liberados».

Delantero

«Los ocho son muy versátiles. Cualquier podría participar por dentro. Lo que sí es cierto es que los delanteros suelen ser los primeros cambios. Es muy difícil que aguanten porque les exigimos mucho en defensa. Saben que se tienen que vaciar».

Gavi y Rodri

«Eso va en función de la situación. Si tienes 26 jugadores en perfectas condiciones y si alguno tiene un golpe influye. Entrenaremos esta tarde y creo que estarán los dos. Ayer querían entrenar y no les dejamos. Si están a disposición perfecta y si no, pues jugarán otros».

Ansu Fati

«Fue el último jugador en entrar en la lista. Traje ocho delanteros. Fue la posición que más dudas me planteó, pero estoy encantado con lo que estoy viendo. Hay siete jugadores que no han debutado y es una pena. Tendrían que haber jugado todos, pero hay mucha competencia».

Suplentes

«Es una realidad que hemos comentado varias veces. Estamos convencidos de que los jugadores que salen son determinantes. Para nosotros es básico y es una estrategia que tenemos que los jugadores que empiezan de inicio desgasten al rival».

El camino

«Es una gran pregunta y es una reflexión que nos hemos hecho… Pero imagina. Vamos 0-0 en los dos partidos… y en el 95′ de los dos partidos marcan Japón y Costa Rica. Estás fuera. No podemos hacer la cuenta de la lechera. El deporte de alto nivel no sabe de especulaciones y yo no lo entiendo así. Además, no hay un lado más fácil en el futbol. Queremos ser primeros y luego para ganar un Mundial hay que ganar a las mejores».

Errores

«Los errores se detectan fácil. Algún error que se ha repetido dos veces sílo hemos hablado, pero en general estoy muy contento con lo que está haciendo la selección. Más allá de algún matiz que se puede repetir, afrontamos el tercer partido con la garantía de saber que estamos en un gran momento. Los entrenamientos son espectaculares».

Los centrales

«Todo lo hacemos de manera colectiva en el equipo. Los defensas son los primeros en atacar y los delanteros son los primeros en defender. Los defensas son los primeros que nos tienen que generar superioridad. Esto es una orquesta, para que el balón llegue en las mejores condiciones a los delanteros. Es un compromiso que tenemos, que los defensas empiecen el juego para que el balón llegue en las mejores condiciones. Y en defensa igual, que los delanteros hagan que el balón llegue en las peores condiciones a sus atacantes».

Brasil

Japón

«Está muy bien trabajada. Está a un nivel muy alto. Es uno de los continentes cuya liga tienen más nivel. Si tengo que destacar algo es que son muy dinámicos, muy rápidos y muy pesados, no vamos a tener tiempo para pensar. Y me gusta mucho su centro del campo. Tienen muchos jugadores de alto nivel. Será un partido muy difícil. En las Olimpiadas nos costó mucho ganarles. Será una gran prueba».

Día libre

«Hay que darles normalidad. Todos necesitamos días libres. Me parece muy positivo que puedan salir. Lo intentamos tratar con mucha normalidad. Si seguimos habrá otro día de descanso. No hay que vivirlo como algo extraño. Esto se basa en una manera de pensar y la mía creo que es muy básica, no creo que sea un marciano».

Un show

«Yo interpreto el fútbol como un show. Siempre he intentado atacar. Entiendo que otra gente y otros entrenadores lo interpreten de otra manera. Luego a lo mejor me echan a los tres partidos, pero no pasa nada. Intentamos vivir esto de una manera muy relajada. Si perdemos, perdemos. Tenemos optimismo desmesurado. Hasta que se demuestre lo contrario tenemos que seguir pensando que somos los mejores y que vamos a estar siete partidos. Igual es mentira, pero eso es el objetivo».

Físico

«No me fijo en quién corre más, me fijo en como juegan y se colocan. No sabría decir. Entramos en una fase del torneo en la que quedan muy pocos partidos, empezamos a ver más goles y empieza la realidad del torneo. Por eso apasiona el Mundial, porque en 90 minutos tienes puerta grande o enfermería».

El partido

«¿Alguien descarta a Costa Rica? Cualquiera de las cuatro puede pasar. Espero un partido complicado. Creo que vamos a dominar el juego, pero ante una selección tan dinámica intuyo un partido muy abierto, en el que habrá que controlar bien la fase de inicio y de finalización».