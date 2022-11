Luis Enrique: «Gavi puede marcar una época»

Luis Enrique atendió a los medios de comunicación antes del encuentro que enfrentará en la segunda jornada del Mundial a España y Alemania. Tras su exhibición contra Costa Rica, el combinado nacional se clasificará para los octavos de final si logra la victoria ante una selección germana que podría quedar eliminada en caso de derrota.

Espacios

«Es una selección que siempre juega al ataque. La necesidad del primer resultado puede condicionar. Es el equipo que más se parece a nosotros y eso es un reto. Los dos tenemos los mismos objetivos. Será un partido abierto en el que veremos cual de las dos selecciones se lleva el gato al agua».

Alemania

«Ha ganado cuatro Mundiales. A nivel futbolístico estamos a la altura de las más grandes, pero si alguien sabe competir es Alemania. Mucho respeto por lo que son los jugadores. Su historia está ahí y nadie duda de eso».

Gavi

«No deja de sorprender que alguien con 18 años recién cumplidos pueda tener ese desparpajo. Hay que fijarse en todo lo que hace. Hay que ir poco a poco porque no hay que volverse loco con los jóvenes, pero puede marcar una época».

Euforia

«La hemos intentado gestionar de la manera más normal. No hay que irse al exceso de confianza. Se presenta un equipo para que no haya confianza. Este grupo de jugadores es muy listo para saber que el rival requiere de todo nuestro esfuerzo».

Una Alemania herida

«Nunca se sabe que es lo mejor. Antes de empezar el grupo hablábamos que nos interesaba del otro partido, pero es que nunca se sabe. Lo importante era controlar lo que podíamos e intentar ganar el primer partido. Ahora queremos ganar el segundo. Nunca se sabe en el fútbol».

Onces preparados

«No funciono así. Cambiamos hasta el último día en función de lo que veamos. No tengo un equipo seleccionado. A veces hay variables dependiendo de como los veamos. Hay una confianza ciega cuando veo a los jugadores entrenar. Lo importante es ver a los jugadores que pueden participar, no sólo el once. Los 16 que puedan participar seguro que darán el máximo nivel. Lo que menos nos preocupa es lo que sucede con el resultado, porque puede variar».

Central

«Puede que cambie mi decisión todo lo que hace Alemania. Hay muchas variables que a día de hoy intuimos, pero no sabemos con certeza».

Rivales

«Lo que impera en el fútbol actual es la igualdad y hemos visto sorpresas. Esa es la maravilla del fútbol. Sigue predominando la igualdad. Hemos estado muy bien en esta primera jornada, pero ahora hay que ganar en la segunda. Cada uno puede tener su opinión, yo me guardo la mía e intento convencer a mis jugadores».

El debut

«Uno siempre espera lo mejor, pero quizá no tan potente».

Momento anímico

«Me encuentro mucho mejor gestionando problema, soy así de gilipollas. A lo largo de mi carrera como entrenador he tenido muy buenos momentos, pero cuando me ven fastidiado es cuando sale mi nervio».

Errores contra Alemania