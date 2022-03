Luis Enrique aprovechó la rueda de prensa previa al amistoso que enfrentará a España e Islandia en Riazor para dar un portazo al tema de su futuro. Horas después de que medios ingleses le vinculasen con el Manchester United a finalizar esta temporada, el seleccionador asturiano, visiblemente cansado de un tema que le lleva persiguiendo durante toda la concentración, puso punto final a cualquier debate con la siguiente afirmación: «Estaré en Qatar con España porque he dado mi palabra y además no hay nada que me haga más ilusión que representar a mi país en el Mundial; después, ya veremos».

Aunque trató de tirar de humor al ser cuestionado sobre su futuro, a Luis Enrique se le vio visiblemente incómodo. El asturiano no tiene dudas de que va a seguir hasta el Mundial y una vez finalice la cita de Qatar se sentará con la Federación, especialmente con Luis Rubiales, presidente de la RFEF, y José Francisco Molina, director deportivo, y analizarán el trabajo realizado hasta la fecha. Será en ese momento cuando decidirá si continúa o da un paso al lado. Eso sí, esto siempre sucederá cuando se haya acabado el campeonato.

Luis Enrique ha ofrecido tres ruedas de prensa desde que comenzó la concentración de la selección española y en todas se ha hablado sobre su futuro. En la primera trató de explicar cuál es el plan que seguirá hasta el Mundial. Tras el partido ante Albania se hizo referencia al apoyo de un público que se volcó con su figura. Y antes de jugar contra Islandia lo publicado en Inglaterra ha servido para seguir haciendo especial hincapié en esta cuestión. El asturiano va a seguir hasta que finalice el Mundial y luego, con su contrato finalizado, tomará la decisión definitiva.

La decisión es de Luis Enrique

De hecho, en la Federación no tienen ninguna duda con Luis Enrique y quieren que siga hasta la Eurocopa de 2024. Son conscientes de que tendrá ofertas tras el Mundial, cuando finaliza su contrato, pero desde Las Rozas no pondrán el más mínimo impedimento para que el asturiano continúe independientemente de lo que suceda en Qatar. La RFEF sabe que esta cita es extraña, por las fechas en las que se disputa, por lo que el organismo presidido por Luis Rubiales pretende que el seleccionador cumpla el ciclo entero hasta Alemania. Hasta la fecha no hay la más mínima queja con su trabajo.