Laporte, a los críticos: «Gracias a Luis Enrique tenemos una filosofía más abierta»

Aymeric Laporte no tuvo un comienzo fácil en la selección española. Tras jugar en las categorías inferiores de Francia y decir que «no» a la llamada de España en 2016, en 2021 y con la Eurocopa cerca de comenzar, recibió la nacionalidad y fue convocado por Luis Enrique para disputar un torneo multisede donde el combinado nacional alcanzó las semifinales. El hispanofrancés fue importante desde el primer día, pero a pesar de esto recibió críticas.

Un año y medio después, en una entrevista a OKDIARIO, explica como ha conseguido que las críticas no le afecten. “No me ofende en absoluto. Lo que depende de mí es lo que hago yo, no lo que hablen fuera. Pueden decir lo que quieran. Al final esto es un deporte público donde las cámaras se centran en jugadores. Yo soy parte de ello y lo entiendo así. Gracias a Luis Enrique tenemos una filosofía más abierta de mente y creo que nos tenemos que abrir a las personas que están frustradas y a los que nos apoyan”, asegura.