Jarni: «Modric no juega con los músculos, juega con el cerebro»

Robert Jarni (Cakovec, Croacia, 1968) es uno de esos jugadores que uno siempre quería tener en su equipo. Un jugador comprometido y sacrificado que podría actuar en cualquier zona de la banda izquierda. En España vistió los colores del Real Madrid, el Betis y Las Palmas. Tras dejar el césped, pasó a los banquillos y es el seleccionador de las categorías inferiores de Croacia. Defendiendo los colores de su país se convirtió en el único futbolista que participó en los 10 partidos que disputó el combinado ajedrezado en los Mundiales de 1998 y 2002. Fue clave en el equipo que llegó a alcanzar el tercer puesto en Francia. Ahora, atiende a OKDIARIO a pocas horas de que los de Modric busquen su segunda final en una Copa del Mundo.

Pregunta: ¿De dónde saca ese gen competitivo Croacia?

Respuesta: Estamos muy orgullosos de nuestro país y lo queremos mucho. Además, llevamos el fútbol dentro de la sangre. Cuando salimos con nuestra selección siempre queremos ganar. No tuvimos la suerte en Rusia, pero, a pesar de ser un país muy pequeño, otra vez estamos en semifinales, hemos eliminado a Brasil y en estas competiciones la calidad es importante, pero también que todo salga a la perfección.

P: Viendo la trayectoria de Croacia, no se puede hablar de suerte.

R: No se puede decir fortuna. Neymar hizo el gol en la prórroga y nosotros seguimos intentándolo para apretar. Tuvimos cuatro cambios, empatamos y luego está Livaković, que es un monstruo.

P: ¿Qué significa para un croata Luka Modric?

R: No juega con los músculos, juega con el cerebro. En el centro del campo estamos tranquilos porque sabemos que va a dar el balón cuando se debe. Luka es líder en el campo, pero no gritando, lo es por su carisma. Es el jefe con el balón. Yo sólo he jugado con un futbolista que cuando todo el mundo caía él tiraba de todos fue Raúl y así es Modric.

P: Ahora llega la Argentina de Messi.

R: Lo veo bastante difícil. Los argentinos juegan muy duro, dan patadas y no podemos caer en sus trampas, porque ellos son así.

P: Portugal salió muy indignada con el arbitraje y dijeron que “le regalasen la copa a Argentina”. ¿En Croacia hay miedo por esto?

R: No creo que esto sea así. Es un poco raro que Paredes no fuese expulsado ante Holanda, pero hay que olvidarlo. Nosotros vamos a preparar muy bien el partido y esperemos ganar. Tenemos muchas ganas de encontrarnos otra vez con Francia en la final, pero esta vez lo vamos a ganar nosotros.

P: Hay ganas de revancha.

R: Muchísima. Sería una revancha muy bonita.

P: ¿Se parece en algo esta generación a la suya, que fue tercera en Francia 1998?

R: Son tiempos diferentes y el fútbol ha cambiado mucho. Son otros jugadores, hay otras reglas en el campo y no se puede comparar.

P: ¿Gvardiol tiene nivel para jugar en el Real Madrid?

R: Es un chico muy humilde. Sabe lo que quiere y da todo por el fútbol. No sé si podría triunfar en el Real Madrid, pero ya he oído que va a ser muy caro.

P: ¿A qué se dedica ahora?

R: Soy seleccionador de Croacia Sub-16 y 17. Hay una cantera muy buena y dependen sólo de ellos. Si quieren pueden ser muy buenos jugadores, pero los niños cambian mucho física y mentalmente. Pero ya tenemos grandes jugadores como Gvardiol.