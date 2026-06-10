La historia de Jayden Nelson: de superar un cáncer a jugar un Mundial pese a que los médicos aseguraran que nunca jugaría al fútbol

La selección canadiense sufrió una baja importante a pocos días del inicio del Mundial 2026. Marcelo Flores quedó fuera por una grave lesión de rodilla y será sustituido por Jayden Nelson, un extremo que tiene una emotiva historia de superación a sus espaldas. El joven futbolista de 23 años ha logrado alcanzar la élite después de enfrentarse a una batalla mucho más importante que cualquier partido, y es que fue capaz de vencer al cáncer durante su infancia.

Lo que parecía un obstáculo imposible ahora es un capítulo más de su vida. Y es que cuando apenas era un niño, Jayden Nelson recibió un diagnóstico que cambió por completo la vida de su familia. Los médicos detectaron un cáncer que obligó al joven a someterse a un largo proceso de tratamientos y recuperación. Durante aquellos años, el fútbol pasó a un segundo plano. La prioridad era su salud y la posibilidad de recuperar una vida normal. Las sesiones médicas, las visitas al hospital y la incertidumbre se convirtieron en parte de su día a día.

Las consecuencias físicas de la enfermedad fueron importantes. Durante su recuperación, los especialistas llegaron a advertir que las secuelas iban a impedirle practicar deporte de manera competitiva. De hecho, algunos médicos consideraban imposible que pudiera desarrollar una carrera como futbolista profesional. Para un niño apasionado por el balón, aquellas palabras suponían un golpe difícil de asimilar, pero nunca se rindió.

Jayden Nelson, al Mundial con Canadá

Con el apoyo incondicional de su familia y una enorme fortaleza mental, comenzó a trabajar para recuperar su condición física. Poco a poco volvió a correr, a entrenarse y a disfrutar del fútbol. Empezó a destacar en las categorías inferiores de Canadá. Gracias a su velocidad, capacidad de desborde y desequilibrio en el uno contra uno, fue llamando la atención de entrenadores y ojeadores. Lo que para muchos era un sueño imposible comenzó a transformarse en una realidad.

Jayden Nelson no solo volvió a jugar al fútbol, sino que ha llegado a la élite, al más alto nivel. Tras varias temporadas en su país, el gran salto llegó cuando se incorporó a la estructura de Toronto FC, una de las entidades más importantes del fútbol canadiense. Allí continuó creciendo como jugador hasta debutar profesionalmente, y tras un paso fugaz por Europa volvió a su país pero para jugar en la MLS con los Vancouver Whitecaps. Sus buenas actuaciones le permitieron fichar recientemente por elAustin FC, también de la Major League Soccer.

Su progresión llamó también la atención de la selección nacional. Jayden Nelson fue ganando protagonismo en las categorías inferiores de Canadá hasta convertirse en uno de los futbolistas jóvenes con mayor proyección del país. La guinda ha sido la convocatoria para el Mundial con su selección, una llamada que nunca olvidará y que le permitirá estar en la mayor y más importante competición a nivel de selecciones. Vestir la camiseta de Canadá en un Mundial simboliza mucho más que un éxito profesional para el extremo, cuya historia debe servir de ejemplo a muchos.